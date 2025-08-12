La aerolínea lanzó tarifas especiales con vuelos desde 1.253.535 pesos, equivalentes a USD 938 dólares ida y vuelta, pensadas para escapadas de fin de año.

American Airlines está de fiesta en Argentina celebrando sus 35 años de operaciones en el país con una promoción imperdible para quienes quieran viajar a Miami. La aerolínea lanzó tarifas especiales con vuelos desde 1.253.535 pesos, equivalentes a USD 938 dólares ida y vuelta, pensadas para escapadas de fin de año, compras navideñas o vacaciones en el sol.

Alexandre Cavalcanti, Director de Ventas para Florida, América Latina y el Caribe, expresó: “Estamos muy contentos de celebrar nuestro 35 aniversario en Argentina junto a nuestros clientes, ofreciendo tarifas especiales que los acercan a los lugares y personas que aman durante las vacaciones y la temporada alta de viajes de verano”.

El ejecutivo remarcó además que “como la aerolínea estadounidense más grande del país, este hito pertenece a nuestros clientes, a los miembros de nuestro equipo y a nuestros socios locales que han permitido el crecimiento y el éxito de American a través de los años”.

Estas tarifas promocionales ya están disponibles y se pueden reservar hasta el domingo 24 de agosto, a través de la página web o la app móvil de American Airlines. La oferta contempla un total de 7.500 pasajes para vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires a Miami, con fechas de viaje entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de marzo de 2026.

Refuerzan los vuelos para el Mundial 2026

Además, la compañía anunció novedades relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. American Airlines reactivará su servicio estacional entre el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth y Ezeiza, con vuelos temporales desde el 21 de mayo hasta el 3 de agosto de 2026, ofreciendo cuatro frecuencias semanales.

En paralelo, la aerolínea incrementará sus vuelos entre Buenos Aires y Miami durante el invierno boreal de 2026, pasando de 14 a 17 frecuencias semanales. Este aumento busca responder a la mayor demanda esperada por el torneo, que movilizará a miles de turistas y fanáticos hacia Estados Unidos.

American Airlines comenzó sus operaciones en Argentina el 1 de julio de 1990 con su vuelo inaugural entre Miami y Buenos Aires. Para la próxima temporada alta, la aerolínea ofrecerá hasta 42 vuelos semanales desde Ezeiza hacia Miami, Dallas Fort Worth y Nueva York (JFK), lo que representa un aumento del 11% en vuelos y del 9% en capacidad de asientos respecto al año anterior.