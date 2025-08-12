American Airlines está de fiesta en Argentina celebrando sus 35 años de operaciones en el país con una promoción imperdible para quienes quieran viajar a Miami. La aerolínea lanzó tarifas especiales con vuelos desde 1.253.535 pesos, equivalentes a USD 938 dólares ida y vuelta, pensadas para escapadas de fin de año, compras navideñas o vacaciones en el sol.
Alexandre Cavalcanti, Director de Ventas para Florida, América Latina y el Caribe, expresó: “Estamos muy contentos de celebrar nuestro 35 aniversario en Argentina junto a nuestros clientes, ofreciendo tarifas especiales que los acercan a los lugares y personas que aman durante las vacaciones y la temporada alta de viajes de verano”.
El ejecutivo remarcó además que “como la aerolínea estadounidense más grande del país, este hito pertenece a nuestros clientes, a los miembros de nuestro equipo y a nuestros socios locales que han permitido el crecimiento y el éxito de American a través de los años”.
Estas tarifas promocionales ya están disponibles y se pueden reservar hasta el domingo 24 de agosto, a través de la página web o la app móvil de American Airlines. La oferta contempla un total de 7.500 pasajes para vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires a Miami, con fechas de viaje entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de marzo de 2026.
Refuerzan los vuelos para el Mundial 2026
Además, la compañía anunció novedades relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. American Airlines reactivará su servicio estacional entre el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth y Ezeiza, con vuelos temporales desde el 21 de mayo hasta el 3 de agosto de 2026, ofreciendo cuatro frecuencias semanales.
En paralelo, la aerolínea incrementará sus vuelos entre Buenos Aires y Miami durante el invierno boreal de 2026, pasando de 14 a 17 frecuencias semanales. Este aumento busca responder a la mayor demanda esperada por el torneo, que movilizará a miles de turistas y fanáticos hacia Estados Unidos.
American Airlines comenzó sus operaciones en Argentina el 1 de julio de 1990 con su vuelo inaugural entre Miami y Buenos Aires. Para la próxima temporada alta, la aerolínea ofrecerá hasta 42 vuelos semanales desde Ezeiza hacia Miami, Dallas Fort Worth y Nueva York (JFK), lo que representa un aumento del 11% en vuelos y del 9% en capacidad de asientos respecto al año anterior.