ALERTA VTV: el requisito al que nadie le presta atención y con el que te pueden rechazar el trámite

Para muchos conductores los trámites vehiculares son un dolor de cabeza y, a veces, de bolsillo. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) se convierte año a año en la más odiada, porque es obligatoria y constantemente cambian los requisitos y aspectos a evaluar.

Pero este año, antes de sacar turno para el control mecánico, es importante que sepas que existe un detalle en el que nadie repara y los inspectores jamás pasan por alto: los parabrisas.

En la normativa de la VTV se indica que los artefactos deben encontrarse en perfectas condiciones, sin rayones ni golpes ni partes astilladas que puedan afectar el campo visual y poner en riesgo al conductor o a los acompañantes. En el mismo sentido también observarán con detenimiento el vidrio, el paragolpes y el limpiaparabrisas.

Qué revisan para aprobar la VTV

Los inspectores encargados de revisar los vehículos van a determinar si se encuentran óptimos para circular después de prestar especial atención al estado de diferentes componentes que afectan a la funcionalidad y a la seguridad. Estos son:

Paragolpes

Parabrisas

Chasis

Limpiaparabrisas

Apoyacabezas delanteros

Cinturones de seguridad

Matafuegos

Balizas

Caja de dirección

Ruedas

Sistema de frenos

Neumáticos (dibujo y llantas)

Amortiguadores

Suspensión

Emisión de gases

Cuánto sale la VTV

Si tenés que realizar la verificación en la provincia de Buenos Aires vas a pagar alrededor de $79.640 en vehículos de hasta 2.500 kilogramos y $25.385 en motos de más de 50cc y hasta 200cc. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, el trámite tiene un costo de $52.878 en autos y $19.800 en motos.

Si hacés la revisión y el vehículo no es aprobado tenés que volver a sacar turno durante los 60 días posteriores y presentarte con los problemas resueltos que fueron observados en la primera inspección.

La VTV es obligatoria para poder circular por la República Argentina porque periódicamente corrobora que el estado de los vehículos sea óptimo para tal fin. Tener al día la verificación evita accidentes y constituye una responsabilidad civil. Si estás en fecha para renovarla, este es el recordatorio.