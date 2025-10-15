Vouchers Educativos: confirmaron el pago de octubre 2025

Conocé todo sobre esta ayuda económica.

Si tenés hijos en edad escolar y necesitás ayuda para costear los gastos educativos, los Vouchers Educativos pueden ser la solución que estás buscando. Se trata de un programa del Gobierno Nacional que brinda una asistencia económica temporal a familias con hijos que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con alto aporte estatal.

El ministerio de Capital Humano que la cuota de septiembre 2025 se comenzó a pagar el pasado martes 14 de octubre.

¿Qué son los Vouchers Educativos?

Los Vouchers Educativos son una ayuda económica dirigida específicamente a familias con hijos que concurren a escuelas de gestión privada que reciben al menos un 75% de aporte estatal. El objetivo principal del programa es garantizar la continuidad educativa de estudiantes de niveles inicial, primario y secundario, evitando la deserción escolar por problemas económicos.

Requisitos para acceder al beneficio

Para los adultos responsables:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos 2 años

Tener DNI válido

No superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles de ingreso familiar

Completar la encuesta obligatoria en la plataforma al momento de la inscripción

Para los estudiantes:

Tener hasta 18 años inclusive

Ser alumno regular de una institución educativa alcanzada por el programa

Asistir a niveles inicial, primario o secundario

Instituciones educativas que participan

Podrán acceder al beneficio aquellas escuelas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario que cuenten con un aporte estatal igual o superior al 75%. Es importante verificar que la institución a la que asisten tus hijos cumpla con este requisito antes de iniciar la inscripción.

Proceso de inscripción paso a paso

La inscripción se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial: https://voucherseducativos.educacion.gob.ar/

Prepará tu documentación: vas a necesitar el número de DNI y CUIL de los menores a cargo, los datos de la institución educativa (nombre y dirección) y tu CBU actualizado en Mi ANSES. Accedé a la plataforma: ingresá con tu usuario de Mi Argentina. Completá el formulario: proporcioná los datos del adulto responsable, de los menores a cargo y de la escuela. Realizá la encuesta: completá la encuesta socioeconómica obligatoria. Confirmá la inscripción: revisá que todos los datos sean correctos antes de finalizar.

¿Qué pasa si debo cuotas escolares?

2 cuotas impagas: el beneficio se suspende hasta regularizar la deuda. Luego podés cobrar retroactivamente.

3 cuotas impagas: se cancela el beneficio definitivamente.

¿Cómo sé si fui seleccionado?

Los resultados se publican en la plataforma del Programa. Ingresá con tu usuario de Mi Argentina para consultar. En caso de rechazo, se indicará el motivo específico. Si tenés dudas o necesitás realizar consultas específicas, podés escribir a voucherseducativos@educacion.gob.ar.

¿Quién cobra el beneficio?