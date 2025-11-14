No es Palermo: estudio reveló cuál es el mejor barrio de Buenos Aires para vivir.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 48 barrios, divididos en 15 comunas. Algunos más modernos y otros más tradicionales, todos tienen la belleza porteña que se ve reflejada en cada uno de los bares y callecitas que recorren el suelo de la capital Argentina. Un reciente estudio realizado por la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) reveló cuál es el mejor de los barrios porteños para vivir, y no se trata de Palermo, por si te lo imaginabas así.

Para decidir cuál es el mejor, se tuvieron en cuenta diferentes parámetros, que fueron desde la seguridad, la oferta educativa, el acceso a salud pública, las conexiones de transporte y el nivel de contaminación ambiental. Luego de analizar estos datos, los resultados fueron contundentes: Colegiales sería el mejor barrio de la Ciudad de Buenos Aires.

Un estudio de la UNLP reveló que el mejor barrio porteño para vivir es Colegiales.

"Colegiales combina una buena calidad ambiental con una oferta cultural y gastronómica que crece año a año, sin perder su espíritu residencial", analizaron en el estudio de la UNLP. En correlación, los autores de la investigación afirmaron que se trata de un barrio ideal para aquellas familias que buscan criar a sus hijos con las ventajas de la capital federal, pero sin resignar por eso la tranquilidad.

Pero Colegiales no fue el único barrio elogiado por el estudio, sino que Villa Urquiza, Belgrano y Palermo se ubicaron dentro del top. Villa Urquiza fue valorado por su crecimiento sostenido y su conectividad con el resto de la ciudad; Belgrano, por su infraestructura y oferta educativa; y Palermo, por su vida cultural y gastronómica. Pese a esto, ninguno pudo ganarle a Colegiales, el cual sobresalió por ofrecer un entorno más residencial sin perder cercanía con los principales centros urbanos.

Cuánto sale un alquiler en Colegiales para una familia

Según las páginas oficiales de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, como Properati, CABAPROP y Zonaprop, una renta para una familia tipo, es decir, cuatro personas, en el barrio de Colegiales, ronda los 900 mil pesos argentinos, más expensas. De todas formas, se pueden encontrar ofertas más económicas, todo depende de la calidad de la vivienda. Si estás buscando alquilar, te recomendamos que visites a diario estas páginas, que además cuentan con filtros para hacer más específicas las búsquedas.