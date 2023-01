Un joven denunció que fue golpeado por patovicas a la salida de un boliche en Lanús

El joven compartió las fotos de las heridas sufridas por la golpiza. El personal de seguridad lo habría agredido por sacarse la remera.

Un joven de 21 años denunció que fue golpeado salvajemente por patovicas del local bailable de Lanús, Club Leloir, el domingo a la madrugada. El chico y su familia compartieron la imágenes en las redes sociales donde mostraron las heridas provocadas por la golpiza. Pidió que termine el abuso de poder a luz del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.

El joven, llamado Tomás Pennisi, que vive en Lomas de Zamora, relató en su cuenta de Instagram que el fin de semana pasado festejó su cumpleaños en el boliche Club Leloir, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 295, Lanús. Contó que cuando salía del local bailable, uno de los patovicas del lugar lo señaló porque se había sacado la remera. En ese momento, lo agarraron entre varios del personal de seguridad y “lejos de las cámaras de seguridad”, relató, lo golpearon entre varios.

“El día domingo 08/01/23 saliendo del boliche Club Leloir (no los puedo etiquetar ya que me bloquearon de redes), a metros de llegar a la salida, un patovica me llama la atención por haberme sacado la remera y me da una trompada que no me deja reaccionar”, comenzó relatando Tomás desde su cuenta de Instagram.

“Se meten varios patovicas más, que a los golpes me tiran al piso y me llevan para un costado (donde supuestamente no enfocan las cámaras) para seguir pegándome mientras que yo, tirado, cubriéndome como podía la cabeza, les pedía por favor que pararan, que me iban a matar”, agregó el denunciante.

El joven golpeado dijo que no es la primera vez que ocurre un hecho de estás características y lamentó que “este tipo de abusos de poder". En estos momentos, se está llevando a cabo la séptima jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell el 18 de enero de 2020.

“Esta no es la primera vez que pasa, ya que conocemos varios casos iguales de violencia por parte de los patovicas de Club Leloir. Les pido por favor que compartan mi caso en sus redes sociales, ya que es increíble que hoy los ojos de todo nuestro país estén siguiendo el caso de Fernando Báez y aun así, estos abusos de poder en patota siguen ocurriendo sin tener conciencia que pueden acabar con la vida de un pibe de 21 años que simplemente salía a festejar mi cumpleaños”, expresó.

“Estos hdmp no tienen que laburar más, yo hoy la puedo contar, pero me podrían haber matado en patota, son unos cobardes”, agregó en una storie que muestra su cara golpeada.

Según compartió la familia, la denuncia fue presentada ante la UFI 6 en lo criminal y correccional por “lesiones” y se elevó un pedido para que sea revisado por el equipo de la División Médica Forense de Lanús.

