Violencia previa, medidas judiciales, balazos y puñaladas: intento de femicidio en Misiones y huida a Brasil

Olga Margarita Padilha Leite, de 39 años, fue víctima de un intento de femicidio en las inmediaciones de su propio comercio, un maxikiosco en el barrio Alecrín, ubicado en la localidad de San Antonio en Misiones. La mujer fue baleada y apuñalada brutalmente y todas las sospechas apuntan contra su ex pareja, identificada por los investigadores como J. D. L.

En base a la investigación de los hechos, se estima que el sospechoso podría haberse fugado al municipio de Caxias do Sul, en el sur de Brasil, donde viven familiares suyos. En esta línea, las autoridades solicitaron la colaboración de la Policía brasileña, que ya trabaja en el caso.

Intento de femicidio: las dos líneas de investigación

La Fiscalía sostiene dos hipótesis posibles en relación al crimen: por un lado, que el victimario atacó de manera directa a su ex pareja y por el otro, se especula con que J. D. L. podría haber contratado a un sicario para cometer el femicidio. Las autoridades confirmaron que ya existían denuncias previas y un historial de violencia de género asociado a la pareja.

En el mes de junio, el Juzgado de Familia del Comandante Andresito dispuso la exclusión del hogar del sospechoso después de que se concretara una denuncia por episodios de agresiones en el ámbito familiar. Esta medida, sin embargo, no logró detener la escalada de violencia.

Así fue que el 22 de agosto pasado, Olga denunció que habían irrumpido en la casa dos desconocidos que provocaron un incendio en un sillón. Esa madrugada, la víctima logró salir de la casa mientras las llamas se propagaban pero la inhalación de humo le provocó ahogamiento. Los vecinos pudieron contener el fuego, por lo cual solo se registraron -aunque no menores- daños materiales.

La figura del sicario

Los familiares de Olga contaron que días antes del intento de femicidio, el presunto sicario había realizado compras en el comercio de la víctima. Señalaron que había tenido una actitud sospechosa, ya que observaba detenidamente el lugar y los movimientos de Padilha Leite.

Aunque las autoridades reservan su identidad, se trataría de un hombre con pelo teñido de rubio, que andaba en una moto blanca de 110 centímetros cuadrados. No está confirmado que los investigadores hayan logrado identificarlo de manera formal.

Cómo sigue la vida de Olga

La víctima debió someterse a una segunda intervención quirúrgica en el hospital Samic de Eldorado, después de experimentar un intenso sangrado en las heridas. Aún con mucha pérdida de sangre e intensos dolores en el hombro, la paciente permanece fuera de peligro y avanza en su proceso de recuperación.

Mientras estaba hospitalizada, los médicos le aplicaron 37 puntos de sutura en el cuello debido al corte que atravesó su garganta. Los familiares de Olga también aseguraron que la mayoría de los cortes fueron cerca del corazón.

Gracias a la resistencia que opuso la víctima, el ataque no fue fatal.