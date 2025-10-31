Instigar a que se quite la vida: detuvieron a la expareja de una joven que se suicidó por hostigamiento

La Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal de Tucumán ordenó detener a la expareja de Karla Robles, la joven de 27 años, que se suicidó por el constante hostigamiento del hombre. El arresto de Ricardo Zerda se realizó en las últimas horas en el Hospital Obarrio, ubicado en San Miguel de Tucumán.

El pasado viernes 24 de octubre, Robles dejó un aterrador mensaje en su cuenta de TikTok en el que decía: "Prefiero matarme antes que él me mate a mí". Horas más tarde, la policía acudió a su vivienda y encontró su cuerpo sin vida.

Tucumán: detuvieron a la expareja de una joven que se suicidó por su hostigamiento

La fiscalía pidió realizar las pericias pertinentes en celulares mientras continuarán con el análisis de redes sociales y con la declaración de vecinos y testigos. Por decisión del fiscal Pedro Gallo, Ricardo Zerda se encuentra aprehendido y sostuvo que para la investigación serán clave todas las comunicaciones digitales que mantuvo el sujeto con la víctima durante el último tiempo.

"Tenemos en curso pericias de teléfonos celulares que han sido secuestrados junto con el análisis de redes sociales, a cargo de un área especializada de la policía de la provincia”, expresó el letrado.

Además, se añadieron al expediente actual de la causa contra Zerda, las denuncias por violencia de género que había hecho Karla Robles, meses atrás. Y el dato es preocupante: la víctima lo había denunciado en al menos seis ocasiones. Sin embargo, el fiscal Augusto Zapata archivó todas las acusaciones hechas por la joven.

En diálogo con la prensa, la madre de Karla, Mirta Jiménez, se refirió a las denuncias que había hecho su hija contra Zerda y lanzó una dura crítica a la Justicia. "Si él hubiese detenido a ese tipo la primera vez que mi hija denunció, ella hoy estaría viva. Pero el fiscal Zapata archivaba todo. Él nunca estuvo detenido", apuntó.

En esa misma sintonía, el abogado de la familia, Augusto Avellaneda, habló del largo camino de denuncias que había hecho ante la Justicia Karla: "En 2022 ella lo denunció por violencia de género. El fiscal Augusto Zapata le formuló cargos y dictó medidas de protección que fueron incumplidas. Por ese motivo le pedimos que fuera detenido por incumplir una orden judicial, pero la Justicia entendió que era suficiente con un apercibimiento y una advertencia. Ella no lo volvió a denunciar más. Su hermano si lo hizo en 2024 porque lo había amenazado a él".

Según el letrado, luego de que se hiciera público el caso de Karla, se enteraron de más denuncias por violencia contra Zerda que habían hecho otras mujeres.