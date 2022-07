Horror en Vicente López: el presunto asesino de su familia había sido denunciado por violencia de género por su hijastra

La denuncia la realizó el año pasado la hija de la mujer asesinada, que había contado que hacía siete años padecía maltratos por parte de su padrastro, motivo por el cual se fue a vivir con el tío.

Gabriel Cáceres, el hombre que aparentemente asesinó a su esposa y su hijo de 7 años y luego se suicidó en la localidad bonaerense de Florida, ya había sido denunciado por maltrato y violencia por una hijastra adolescente, el año pasado en una causa que no prosperó penalmente, informaron fuentes judiciales y policiales.

La denuncia había sido radicada en una comisaría de Vicente López el 10 de enero del año pasado por una adolescente de 17 años -ahora tiene 18-. La chica contó en la comisaría que hacía siete años padecía maltratos por parte de su padrastro y que cuando ella tenía 14 fue la primera vez que la golpeó por verse con un amigo.

Respecto a lo sucedió el día de la denuncia, relató que su padrastro la llamó para que regresara a la casa porque había salido sin permiso y cuando se estaba bañando, Cáceres entró al baño y le dijo que tenía “20 minutos para bajar y estar en el salón seca y con una sonrisa” para “arreglar las cosas” o que si no se vaya de la casa.

La adolescente contó que preparó una mochila y cuando estaba saliendo de la vivienda, Cáceres la tomó de los cabellos, la metió en la casa y le dijo “vos no te vas a ningún lado, tenés que empezar a comportarte”.

Contó que le sacó la mochila, le rompió la ropa que llevaba y cuando ella insultó a su madre y a su hermanito, su padrastro la golpeó en la cabeza con la mano abierta y la arrastró hacia un patio. La situación hizo que llegara la Policía a la propiedad y así fue como la chica hizo la denuncia.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que la causa no avanzó penalmente porque no se constataron lesiones en la víctima, pero que sí se impulsó una intervención asistencial con actuación de organismos de protección de la niñez y asistencia a la víctima, que derivaron en una “medida de abrigo” que consistió en que la adolescente se fuera a vivir con un tío, hermano de su madre.

“Había un claro conflicto de convivencia entre la adolescente, su madre y el padrastro, con algunas cuestiones privadas de la chica que no se revelan por resguardo, pero esa situación no dio pautas de alarma para lo que se descubrió hoy en la casa de la familia. La chica no hizo referencia a que hubiera violencia hacia su madre y su hermanito. Solo su conflicto”, dijo a Télam una fuente judicial vinculada a esa denuncia.

Asesinato y suicidio en Vicente López: una madre y su hijo habrían sido víctimas del padre.

Los cuerpos de un hombre, su mujer y su hijo de 7 años fueron hallados hoy en una casa de la localidad bonaerense de Florida (Vicente López), donde se investiga un aparente doble homicidio seguido de suicidio. El hecho fue descubierto gracias a la denuncia que radicó la directora del colegio al que asistía el niño asesinado.

La Policía y peritos trabajaban esta tarde en la escena del crimen que es una vivienda ubicada en la calle Julio Argentino Roca 2189, de la mencionada localidad del partido de Vicente López. Las víctimas son integrantes de una misma familia y fueron identificadas por las fuentes como el padre, Gabriel Cáceres (45), su esposa María Daniela Carco (45) y el hijo de ambos, Leonel Cáceres (7).

La hipótesis que investiga la Policía es que el hombre asesinó a su esposa y a su hijo y luego se quitó la vida en el baño. Luego de varios intentos frustrados de contactar a los padres del alumno, la directora hizo la denuncia correspondiente. Los efectivos policiales se dirigieron a la casa donde vivía la familia y, al no obtener respuesta, abrieron la puerta con ayuda de un cerrajero. "Hay que esperar el trabajo de los peritos, pero a simple vista la mujer y el niño están asesinados a golpes y el hombre fue encontrado dentro de la bañera de un baño con signos de intoxicación o envenenamiento", dijo a Télam un jefe policial involucrado en la pesquisa.