"Hay un violador en el colegio", una denuncia por abuso desencadenó otras y generó conmoción en San Juan

Uno de los colegios más prestigiosos de la provincia está bajo la lupa de la justicia por una denuncia de abuso sexual que implicaría a un alumno de la institución sobre el que ya pesaban otras denuncias de sus compañeros. Cómo sigue la investigación.

En uno de los colegios más prestigiosos de la provincia de San Juan hubo revuelo y convulsión en las últimas horas. Una nena de 15 años habría sido violada en el interior del colegio religioso confesional; precisamente, en el baño, y la situación explotó por la tensión en la comunidad que asiste al colegio.

El presunto agresor sexual sería uno de los alumnos que actualmente cursa el sexto año del secundario. La víctima denunció que el ataque sucedió en uno de los baños del colegio y eso causó indignación por la falta de seguridad. Pero no sólo por la aberración del hecho hubo bronca. Al parecer, este joven había sido señalado en años anteriores por otras víctimas que también manifestaron haber sido víctimas de abusos simples.

Entre ellos, una joven habría manifestado que debió cambiarse de escuela por ser acosada y abusada por esta persona. Este caso y muchos más está bajo el ojo de la investigación pericial que lleva la justicia penal adelante a través de ANIVI, que es la oficina de investigación fiscal que trabaja en casos de adolescentes, niñas y niños víctimas de delitos. Es cierto que, como sucede en este tipo de casos, se trabaja bajo total hermetismo para resguardar a la víctima y no dejar trascender la identidad del sospechoso o señalado, hasta tanto caiga sobre él una prueba contundente; sobre todo si esa persona señalada es menor de edad, como en este caso. Según pudo saber El Destape, en la mañana del miércoles se realizó la Audiencia Videograbada (ex Cámara Gesell) con la presencia de todas las partes implicadas.

“La audiencia fue buena y ayudó en la investigación. Salió todo bien. Es un paso que colabora para definir situaciones. Estamos todos trabajando a full para que este caso pueda esclarecerse lo antes posible”, manifestó el fiscal de la causa, Eduardo Gallastegui.

Asimismo, el fiscal contó que, debido a la delicada situación y a la incertidumbre y angustia que experimentan tanto padres como los propios alumnos y alumnas, están en contacto con los padres. "Les estamos informando permanentemente de todos los pasos que damos”, puntualizó.

Revuelo y viralización

El hecho se volvió conocido a través de una denuncia pública en las redes sociales, aunque los padres de la víctima ya habían radicado el pedido de investigación ante el Ministerio Público Fiscal. Cuando se conoció que atacante podría ser un alumno del colegio católico, hubo consternación, pero más aún cuando descubrieron que esta persona tenía presuntos antecedentes en delitos sexuales años anteriores.

Eso desató la bronca de los padres que nos comenzaron a manifestarse desde el primer día de esta semana insistentemente junto con los alumnos en la puerta del colegio para pedir explicaciones a las autoridades de la institución. "Hay un violador que está caminando por los pasillos del colegio", acusaron los padres y madres que se autoconvocaron en las instalaciones. Estas manifestaciones pacíficas se concretaron durante los tres días de esta semana. Este último miércoles, ocurrió en el Centro Cívico; lugar en el cual funciona el Ministerio de Educación, luego del pedido de intervención y respuesta de las máximas autoridades del área.

“Los padres han interpretado que se trata de un ocultamiento por parte de la institución, pero en realidad hemos tratado de ser respetuosos con la investigación. Hay muchas cosas que no se dan a conocer hasta que la justicia se expide”, explicó la responsable de Educación Privada, Liliana Piegaia. En ese marco de reclamo, los padres también solicitaron seguridad en la escuela privada, tanto en el interior como en el exterior del colegio ya que los alumnos también fueron blancos de ladrones.



Mientras tanto, en la institución (durante las horas áulicas) más de 800 alumnos realizaron una sentada desde el lunes. Esta medida adoptada por los estudiantes no habría caído del todo bien ante las autoridades. En medio de las manifestaciones de padres en la puerta del colegio, mientras los estudiantes realizaban una sentada en el interior; la situación comenzó a entrar en ebullición. Lo que ocurrió fue que, al no tener respuestas de ninguna autoridad del colegio (quienes tampoco hablaron con los medios) los ánimos comenzaron a exasperarse. El lunes, cuando se abrieron las puertas del establecimiento la avalancha de padres intentando ingresar juntándose con los jóvenes y acometiendo contra la institución fue filmada a través de videos que quedaron registrados en los teléfonos celulares que posteriormente se hicieron virales.



La situación se fue de las manos cuando aquellos padres muy enojados buscaron al joven señalado como el presunto violador Y aunque la justicia todavía no define su culpabilidad, intentaron lincharlo. La acusación principal de los padres fue que el colegio lo encubría y era cómplice de sus delitos.



En tanto, la investigación penal corría con una suerte de celeridad teniendo en cuenta la premura del asunto. El fiscal Eduardo gallastegui insistió para que la audiencia videograbada, que se había fijado para el próximo 29 de mayo, se adelantara. Teniendo en cuenta que la medida podría demorarse hasta 20 días en ser efectiva, la Corte de Justicia determinó que la Cámara Gesell debía realizarse lo antes posible y se adelantó por pedido de la fiscalía. En este caso, la voz de la joven fue crucial en la investigación. La próxima semana habría novedades.

Qué pasa si el autor es menor de edad

Una de las cuestiones que se intentarán establecer es si verdaderamente el autor del delito penal es menor de edad. En ese caso, la Asesora de Menores, Patricia Sierra, explicó que si el joven acusado tiene entre 16 y 18 años podrá ser sometido a un régimen especial con un juzgado que tenga perspectiva de niñez, es decir, que se le valoren sus derechos. Diferente sería que el autor del hecho sea menor de 16 años. En ese caso la Justicia de los Menores debe actuar de manera minuciosa pero no se lo podrá jugar porque no sería imputable.



También fue la propia asesora de menores quien apuntó contra las autoridades del colegio y dijo que, al no tratarse de un delito de instancia privada porque el código penal modificó el abuso sexual infantil, "ahora hay muchos profesores y directivos comprometidos con denuncias de esa gravedad".

La voz de la autoridad, por comunicado

Ninguna de las autoridades escolares quiso hablar con la prensa y tampoco lo hicieron con los padres que reclamaban explicaciones lo que sí sucedió fue que durante el martes se conoció un comunicado oficial de las autoridades de la institución en el cual expresaron los pasos a seguir.

En el documento expresaron que continuarán garantizando el servicio educativo que supone retomar el espacio áulico de trabajo, que continuarán brindando espacio de escucha de alumnos y profesores aconsejando realizar las actuaciones ante las autoridades correspondientes, que trabajarán junto a los profesores y alumnos en los protocolos de actuación que brinda el Ministerio de Educación. Además, indicaron que asumirán el compromiso manifestado por padres para operativizar distintos recursos como humanos y tecnológicos y favorecer el bienestar de los alumnos. Por último, aseguraron que se seguirá implementando el acuerdo escolar de convivencia del colegio para encuadrar las acciones que puedan vulnerar derechos y obligaciones.