Discutió con su novia, llamó a su mamá para que lo ayudara y juntos la atacaron a golpes: el aberrante caso de Chaco

Un terrible hecho de violencia de género ocurrió en la noche de ayer en la provincia de Chaco cuando, tras una discusión, un hombre de 32 años de edad llamó a su madre para que lo ayudara a golpear a su pareja.

Los sucesos transcurrieron alrededor de las 00:30 horas de la madrugada del miércoles, en la localidad de Las Breñas, provincia de Chaco, cuando la pareja comenzó una discusión en un inmueble ubicado en el barrio Sarmiento. En ese marco, el hombre le solicitó a su madre que fuera, y la señora terminó sumándose al conflicto.

Al intensificarse la disputa, madre e hijo atacaron físicamente a la víctima, quien logró pedir auxilio y ser trasladada al Hospital General de la localidad chaqueña. La mujer, de 30 años, tuvo que ser atendida tras sufrir una serie de lesiones que requerían de asistencia médica. Luego de que los médicos constataran que las heridas no eran de gravedad, la víctima de violencia de género, recibió el alta al concluir la consulta.

Las autoridades dispusieron que tanto el hombre como su madre fueran detenidos y quedaran a disposición de la justicia. Así lo informó el Diario Época, quienes también confirmaron que fue la Fiscalía de Investigación N° 3 de Charata la que intervino en el caso luego de ser notificada del asunto.

Ambos sospechosos fueron capturados e imputados por el delito de "supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género". Sin embargo, la investigación aún continua y los agentes mantienen las averiguaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Violencia de género en Córdoba

Recientemente, la Cámara 1ª del Crimen de Córdoba condenó a 12 años de prisión a un hombre que intentó matar a su expareja golpeándola en la cabeza con una maza.

La tentativa de femicidio ocurrió en el barrio Villa El Libertador, de la ciudad de Córdoba, en Julio del año 2024, cuando, luego de golpear a su expareja varias veces en la cabeza, el hombre intentó atropellarla con su auto, chocando finalmente contra un árbol.

Afortunadamente, la víctima logró escapar y ser auxiliada por vecinos que decidieron ayudarla: la llevaron a un hospital y alertaron a la Policía.

Dieciséis meses después, el hombre fue condenado por tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El volumen de la prueba, los testimonios de testigos y otros elementos recabados en el marco de la pesquisa fueron fundamentales para que se llevara a cabo la sentencia.