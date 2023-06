Denuncia contra Lautaro Acosta: la causa sigue su curso y se esperan novedades

El futbolista de Lanús, Lautaro Acosta, fue denunciado por su expareja por violencia de género a mediados de junio y. tras la acusación pública de la víctima en redes, desde el Juzgado de Familia N° 10 de Lomas de Zamora tomaron medidas para preservar a la joven de 26 años. Exclusión de hogar para el jugador y restricción perimetral, las más destacadas. Tras dos semanas, luego de haber ratificado la denuncia y haberse sometido a pericias, Ludmila Isabella comunicó que priorizará a su hijo luego de que le "sugirieran" que piense en su futuro, ya que "si seguía con el proceso, corría el riesgo de quedarse sin alimentos", explicó. De todas formas, según indicaron fuentes judiciales a El Destape, la causa sigue su curso.

Desde la UFI N° 17 de Lomas indicaron a este medio que a pesar del supuesto "acuerdo" entre las partes, del que todavía no tienen conocimiento, la investigación "va a avanzar, atentos a la perspectiva de género y al informe victimológico que se llevó a cabo" del cual surge que ella "resulta ser víctima" de violencia de género. Más allá de las intenciones de la Justicia, la joven fue citada para este martes pero, hasta el momento, no concurrió a declarar nuevamente a la Unidad Fiscal a cargo del Dr. Juan Manuel Baloira.

Por otro lado, confirmaron a El Destape que el imputado Acosta será citado la próxima semana y lo notificarán tanto de la causa penal como de los derechos que le asisten. Por su parte, el futbolista reapareció el pasado sábado con una publicación en redes sociales y rompió el silencio luego de la denuncia recibida.

"Acá, en el mejor lugar del mundo, haciendo lo que más me gusta, entrenando. Hace un tiempo que elegí mantener un perfil bajo en mi vida privada, guardar silencio y dejar que el tiempo acomode las cosas, y por sobre todo preservando lo más importante que tengo que es mi hijo", manifestó al compartir imágenes junto al nene. Y cerró: "Madurar es alcanzar un equilibrio, y en ese camino estoy, aprendiendo, escuchando a los que saben. Y así voy, tranquilo por la vida y para adelante".

"Hoy en día tengo que poner por delante a Benicio, sanar desde otro punto, porque lo que me pasó a mí queda en segundo plano cuando está en juego el futuro y el bienestar de mi hijo. No fue tan fácil para mí y agradezco a mis abogadas por acompañarme y aconsejarme en función de lo que más me importa en la vida que es mi hijo. Espero que esto se termine", dijo Isabella en un comunicado de Instagram. Mientras que agregó: "No recibí suma alguna de dinero para mí, espero que no crean en las mentiras que se dicen con tal de justificarse, los momentos horribles que pasé solo me quitaron años de vida y me sumaron años de terapia que con el tiempo me voy a encargar de sanar y dar lo mejor para Beni".

Desde el Club Lanús señalaron que, tras la "licencia" que se le dio al jugador para "arreglar sus asuntos personales", volvió a los entrenamientos aunque todavía sin ser convocado para los partidos de Primera División. El próximo encuentro del "Granate" será el viernes 30 de junio, a las 19 hs, ante Platense en Vicente López y allí podría darse su vuelta a las canchas, siempre y cuando la causa haya sido cerrada.

En el "Granate" estarían esperando la homologación del acuerdo entre las partes y la confirmación sobre si la causa penal sigue su rumbo, según pudo reconstruir este medio. Los abogados del futbolista, por otro lado, creen que todo se resolvería en estos días y quedaría "sin efecto" la denuncia. El miércoles se esperan novedades ya que es el día pactado para firmar los documentos y "ponerle fin al conflicto". Tras esto, según lo acordado, presentarían los papeles en el Juzgado y la joven retiraría todas las denuncias.

La denuncia contra Acosta

Semanas atrás, la mujer realizó una acusación pública y el juez Gabriel Vitale, a cargo del Juzgado de Familia N° 10 de Lomas de Zamora, tomó la determinación de excluirlo del hogar "por el tiempo que dure el presente proceso" y, a su vez, imponer una restricción perimetral de 300 metros con prohibición de acercamiento a la denunciante. Además, deberá realizar un curso de violencia de género. Por otro lado, la denuncia fue recibida por el Club Lanús y se activó el protocolo.

Según la nueva denuncia realizada por su expareja (habría otras 7, según Noticias Argentinas), a la cual pudo acceder El Destape, todo comenzó a causa de un "episodio de celos" cuando la denunciante se alistaba para cenar con sus hermanas el pasado 7 de junio, cerca de las 21 hs. El futbolista, ante la situación, "comenzó a agredirla verbalmente, luego arrojó ropas varias al piso, ofuscado realizaba ademanes y amagaba a querer golpearla, no llegando al fin". Seguido de esto, comenzó a insultarla y amenazó: "Si hacés la denuncia, te voy a matar", indica el documento.

A pesar de las amenazas, la denunciante abandonó el domicilio para evitar más situaciones de violencia y se resguardó en la casa de su madre, donde se mantendrá "hasta que se solucione la problemática" informaron. Al día siguiente, cerca de las 11 de la mañana, fue al domicilio para retirar sus pertenencias y se encontró con las puertas de las habitaciones y del baño cerradas bajo llave; Acosta no se encontraba en el lugar. "Agrega que en su relación, este (Acosta) le ejerció violencia física, verbal y psicológica", agregan en el texto. Cerca de las 15 hs, radicó la denuncia.

Ante las consultas realizadas por quien tomó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Lomas de Zamora, Ludmila añadió que se sintió "amedrentada" por los dichos de su expareja, que lo cree capaz de cometer los hechos mencionados previamente y solicitó la intervención del juzgado de familia. Mientras que, sobre las medidas cautelares solicitadas, enumeraron: restitución de sus pertenencias, exclusión del hogar, restricción perimetral, prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento. Todas ellas fueron pedidas por el juez Vitale durante la semana del 15 de junio pasado.