Imputaron al jubilado de la agresión a la joven en Villa del Parque

Este viernes, la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal resolvió imputar al jubilado de 80 años que golpeó a una joven de 23 por, presuntamente, estacionar el auto cerca de su garage. La violenta situación ocurrió en el barrio porteño de Villa del Parque el miércoles 5 de noviembre y rápidamente, se viralizó en redes y consternó a las y los vecinos de la zona por la brutalidad del hecho.

Si bien el hombre se presentó en la Fiscalía, se negó a declarar en la causa en la que se lo imputó por el delito de "lesiones leves agravadas por mediar violencia de género".

Por otro lado, las autoridades judiciales también determinaron poner en marcha la prohibición de acercarse a la víctima en cualquier tipo de circunstancia. El hombre no podrá tomar contacto con la joven ni por redes sociales, teléfono ni por ningún otro medio por escrito.

Si el contacto fuera inevitable y casual, deberá tomar distancia y tratar la situación con respeto.

Cómo ocurrió el violento ataque de un jubilado a una joven de 23 años en Villa del Parque

La joven agredida por el jubilado es una influencer llamada Agustina Robledo. Tal como declaró en la comisaría y como se puede observar en una de las cámaras de seguridad de la zona, la chica estacionó su automóvil Volkswagen Golf blanco cerca del garage del hombre, lo que provocó su furia.

"Yo estaba en mi casa, había llegado de trabajar y me iba a cambiar para ir al gimnasio. Y por la ventana veo que le estaba pegando con una bolsa de basura y le daba patadas”, explicó Robledo en diálogo con A24.

Luego de eso, Robledo salió de su domicilio, tuvieron un altercado verbal hasta que el anciano le propinó un golpe de puño en el mentón.

La joven de 23 años sostuvo en su declaración ante la Oficina de Violencia de Género del MPF CABA que el hombre también dañó su vehículo. Luego de resolver detener al jubilado, los efectivos de la comisaría le dieron un botón antipánico.