Hace siete horas eran 891 casos confirmados de coronavirus en distintas villas de Ciudad de Buenos Aires. Unos 628 son en la Villa 31, en donde vive Ramona, una mujer insulino-dependiente que se encargó de difundir la falta de agua y el abandono por parte del Gobierno de la Ciudad. Hoy Ramona tiene coronavirus y tuvo que dejar su casa con 3 personas 100% dependientes, siendo dos de ellos menores de edad.

"Estuvieron 55 días aisladas en esa misma casa, que hoy tampoco tiene agua y ya ni siquiera tiene a Ramona, porque la acaban de intubar", expresaron desde la Garganta Poderosa para contar la mala noticia.

"Las demás personas que habitaban su precaria vivienda, incluida una hija diabética, un suegro con problemas coronarios y otra hija en silla de ruedas, que no habla, no camina, no mantiene postura y requiere oxígeno nocturno, porque tiene síndrome de West y síndrome de Aicardi, una patología que le genera convulsiones refractarias no evolutivas", contaron desde el medio.

Además, se encargaron de evidenciar la desigualdad existente y el silencio por parte del Gobierno: "La gestión porteña tiene a su cargo la situación habitacional de Ramona y su familia desde 2016, postergando su relocalización de manera crónica y silenciosa, tan silenciosa como resulta su propia internación todavía".

El pasado 3 de mayo difundieron en las redes sociales un video en el que Ramona denunciaba en primera persona la falta de agua en la 31, que permanece hasta el día de hoy. "No se puede vivir más en estas condiciones", afirmaba la mujer y acusaba a Diego Santilli de mentir en los medios, diciendo que el problema estaba solucionado.

"¿Cómo pretenden que no salgamos a la calle si tengo que ir todos los días a comprar agua?; ¿cómo hago para mantener la higiene si no tengo agua?, se preguntaba Ramona en el video.