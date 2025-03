Qué pasa si me pierden la valija en el aeropuerto: qué hacer

Viajar debe ser un momento relajante y de descanso, pero siempre pueden haber inconvenientes que compliquen el viaje. Una de las peores cosas que pueden suceder al llegar a tu destino es que se pierda tu valija en el aeropuerto. ¿Qué hacer y cómo solucionarlo?

¿Qué hago si me pierden la valija en el aeropuerto?

En medio de lo que puede parecer una pesadilla, es necesario concentrarse y formalizar el reclamo por no haber recibido tu equipaje para que, así, la aerolínea comience a buscarlo. Si bien cada empresa maneja sus propias condiciones, en la mayoría vas a tener que llenar un documento llamado “Parte de Irregularidad de equipaje (P.I.R.)” para formalizar tu reclamo. Algunas de las aerolíneas tienen los siguientes procedimientos:

1. LATAM Airlines

Si viajaste con LATAM y perdiste tu equipaje, el primer paso será ponerte en contacto con el personal de la empresa que esté en la zona de retiro de equipaje, quienes te facilitarán un formulario llamado “Parte de Irregularidad de equipaje (PIR)” para formalizar tu reclamo. Tenés que completar el formulario junto con tu pasaporte o documento de identidad, tarjeta de embarque y comprobante de equipaje. Recordá hacer una descripción lo más detallada posible de tu valija para facilitar su localización.

Después de formalizar el reclamo por no haber recibido tu equipaje, personal de la aerolínea comenzará a buscarlo en el aeropuerto. En caso de no localizarlo antes de los 14 días, la empresa comenzará el proceso de indemnización. No olvides que LATAM facilita la plataforma estado de tu equipaje para que puedas estar al tanto en cualquier momento. Debes ingresar a la sección “Información para tu viaje” en el sitio oficial, opción “problemas con tu equipaje”, con tu nombre y el código del Parte de Irregularidad de equipaje (P.I.R.).

2. JetSMART

En el caso de JetSMART, si tu valija está demorada o no llego con tu vuelo, tenés que ponerte en contacto con el personal de la empresa o del proveedor de servicios en la zona de retiro de equipaje para que tomen tus datos de contacto. Una vez ingresado el caso, te llegará un correo con el número de seguimiento de tu reclamo y que, además, te dirigirá a la página oficial JetSMART, donde podrás hacer el seguimiento de tu equipaje.

3. Flybondi

Si tu valija no llegó con vos a tu destino, deberás acercarte a algún agente de Flybondi que estará presente al arribo para reportarlo. Si no lo encontrás en la zona de arribo personal, dirigite al mostrador de check-in y esperá para poder realizar la presentación de un agente de la compañía. Ahí, deberás formalizar tu reclamo con tu DNI, tarjeta de embarque y comprobante de equipaje y se creará un PIR. El área de Lost Luggage lo buscará y lo enviará a la dirección que indiques.