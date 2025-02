¿Cuál es es la mejor manera de guardar la ropa en la valija y ganar espacio?

Cómo armar una valija rápido

Al momento de planear un viaje, se trata de elegir la valija ideal para que ninguna prenda y accesorio quede fuera de la aventura que se está por experimentar. Aunque no todos saben cómo colocar las cosas de manera precisa y así ganar mayor espacio. Existen tres consejos que pueden ser de gran utilidad y resolver este rompecabezas en cuestión de segundos.

Colocar las cosas dentro de la valija es todo un desafío porque no todos eligen las mismas prendas, zapatos, accesorios y artefactos digitales para usar en sus vacaciones. Muchas veces la tarea se complica de acuerdo a las necesidades de las personas y provoca que se descarten determinados objetos que tal vez eran necesarios.

"Viajas a Uruguay, no me juzguen son cosas de stock y tengo lugar para llevar, es caro el súper allá", expresó Jefadelahorro, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La imagen exponen varios paquetes de alimentos, aderezos, un fernet y panes colocados de una manera especial en la que cada uno ocupa un espacio sin tener que ser compactado. Los productos más pequeños fueron ubicados en el compartimento de la ropa interior.

Todo se puede acomodar de una manera especial, como si se tratara de un tetris, con el objetivo de aprovechar de forma correcta el tamaño que la valija tiene. Solo es cuestión de tomarse el tiempo necesario para armarla e ir probando diferentes maneras de posicionar las cosas. Es por ello que armar el bolso horas antes de partir es un gravísimo error a evitar, debido a que genera confusión y estrés.

¿Cómo acomodar la ropa en la valija?

Hay tres métodos muy prácticos que solucionarán bastante la labor de tener que armar una valija antes de afrontar un viaje y contar con la seguridad de que no se dejó nada, y sea necesario comprarlo en el destino con el riesgo de pagar un sobreprecio debido a la condición de turista.

Acomodar de manera vertical: se recomienda colocar una base de pantalones y luego por arriba posicionar la remeras de forma vertical para ganar mayor espacio. Enrollar: es un método que se recomienda bastante, y que es aplicable a cada vestimenta que se pretenda usar en el viaje. Los expertos señalen que se gana mucho espacio. Bolsas al vacío: es un producto novedoso pero compacta la ropa de gran manera que elimina el aire y puede dejar una bolsa enorme reducida de forma más que considerable.

Otro elemento fundamental a recordar cuando se arma una valija es pensar bien la ropa que se usará y no colocar prendas que no disponen de un uso poco frecuente. Además, se debe evaluar qué tan necesario son cada uno de los objetos que pretendemos llevar. En caso de que la respuesta sea negativa, lo mejor es descartarlos.