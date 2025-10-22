Está a 400 km y es pet friendly: la playa más linda para ir con perros en verano.

Los perros no son simples mascotas, sino que son parte de la familia. En este sentido, la experiencia de irse de vacaciones con ellos es una de las más lindas que se puede vivir. Y aunque disfrutar de la playa con un perro suena ideal, lo cierto es que no todos los balnearios están preparados para recibirlos. Sin embargo, en Mar del Plata, a solo 400 kilómetros de Buenos Aires, existe un lugar único que es un paraíso pensado especialmente para las vacaciones con tu amigo fiel.

En este espacio, la arena, el mar y la convivencia se combinan en perfecta armonía gracias a un entorno seguro, limpio y completamente adaptado para las familias con perros. No se trata de una playa común, sino de un complejo donde el bienestar y la tranquilidad de todos, tanto de las personas como de los animales, es prioridad absoluta.

Cuál es la playa pet friendly en Mar del Plata

Ubicada en Mar del Plata, YES! Playa Canina es el primer balneario 100% pet friendly del país y uno de los más reconocidos por los turistas que viajan con sus mascotas. Su propuesta innovadora fue declarada sitio de interés por la Municipalidad de General Pueyrredón, y no es para menos, ya que el lugar ofrece todo lo necesario para que las familias y sus perros disfruten del verano sin restricciones.

YES es una playa pet friendly ideal para vacacionar con perros.

El horario de ingreso va de 8 a 20 horas, y cuenta con una gran variedad de servicios, que van desde una plaza con juegos y obstáculos, hasta duchas especiales, toboganes, área de descanso y un sector exclusivo denominado “pipi room”, donde los canes pueden hacer sus necesidades en un entorno limpio y controlado. Además, el personal brinda agua fresca constantemente para mantenerlos hidratados y cómodos durante toda la estadía.

Para garantizar una convivencia armónica, el equipo de educadores caninos realiza un proceso de admisión en dos etapas: primero un cuestionario previo sobre el temperamento y hábitos del perro, y luego una evaluación presencial el primer día de estadía. A partir de esos resultados, se determina el nivel de sociabilidad del animal (principiante, intermedio o experto), lo que define si puede permanecer suelto o debe estar con correa.

A cuánto queda y cómo llegar a la playa pet friendly de Mar del Plata

Si ponemos como punto de partida la Ciudad de Buenos Aires, la playa pet friendly en Mar del Plata queda a 423 km, un trayecto de entre 4 h 30 min y 5 h, dependiendo de cuán cargada esté la Ruta Provincial 2.