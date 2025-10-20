El increíble rincón argentino que fue premiado mundialmente y es perfecto para ir en vacaciones

Argentina tiene muchísimos paisajes impactantes que deslumbran por su belleza y en los Epson International Pano Awards, uno de los concursos de fotografía panorámica más importantes del mundo, premiaron a un rincón patagónico que sí o si deberías conocer: el imponente cerro Fitz Roy en El Chaltén, Santa Cruz.

Fitz Roy: el paisaje argentino premiado internacionalmente

El Fitz Roy se encuentra en la provincia de Santa Cruz, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, en el límite de Argentina con Chile. En la edición 2024 de los Pano Awards, una imagen del cerro, tomada por el del fotógrafo chino Kelvin Yuen y denominada “Wilderness” (“Desierto”), llevó al fotógrafo a ganar en la categoría de Open Nature/Landscape (paisaje natural).

La fotografía fue sacada en el invierno de 2023. Yuen vivió durante un mes en la Patagonia a la espera de que el paisaje se cubriera de nieve. En su cuenta de Instagram (@kelvin_yuen_) contó: “Llegó una tormenta, cubrió las montañas y las rocas con abundante nieve, y la temperatura bajó a menos de -20 °C. Era mi condición ideal para fotografiar, pero la ladera se volvió oscura y peligrosa. Mientras navegaba hacia mi ubicación, caí en huecos varias veces".

"Al final, me llevó 10 horas llegar a mi lugar, y pasé dos noches en el borde del acantilado para capturar la Vía Láctea", recordó sobre el momento que capturó uno de los cerros más conocidos e imponentes de Argentina.

Además del Fitz Roy, cuáles son las actividades claves para hacer en El Chaltén

El Chaltén se encuentra dentro del territorio protegido del Parque Nacional Los Glaciares y una de sus grande joyas es el Fitz Roy, una montaña que se eleva a más de 3.400 metros de altura. Los turistas suelen hacer el circuito de trekking para conocerla: se trata de un sendero bastante largo, por lo que la excursión lleva un día completo. Sin embargo, ofrece la posibilidad de admirar vistas increíbles de la Patagonia, del glaciar y la laguna. Además, se puede acampar ahí para presenciar el amanecer.

Si bien el Fitz Roy es una de las excursiones predilectas, hay otras actividades para hacer en El Chaltén: