Vacuna china contra coronavirus: comienzan las pruebas de la fase 3 en Argentina

En el país comenzará a desarrollarse un nuevo estudio de la vacuna china contra el COVID-19. Será llevado adelante en once centros de salud en el AMBA y Mar del Plata. Es una vacuna desarrollada por el el Beijing Institute of Biotechnology, CanSino Biologics Inc, de China y fue anunciada por la Fundación Huésped.

En un comunicado, además, la Fundación reveló que “no es posible que una persona pueda infectarse de COVIDd-19 por la vacuna de este estudio” porque "utiliza un enfoque de vector viral que toma un virus vinculado al resfrío común (adenovirus) al que se le agrega genéticamente una proteína propia del COVID-19 para poder ser reconocido por el sistema inmunológico y, así, generar inmunidad”.

Por otro lado, recordó que "en los estudios de Fase 1 y 2 de esta vacuna participaron 616 personas voluntarias que fueron vacunadas con buenos resultados preliminares y sin efectos adversos serios”. Por otro lado, agregó que la vacuna china contempla una vacuna de una sola dosis, que se conserva a entre 2 y 8 grados, lo que “facilita la logística en caso de mostrar buenos resultados en el estudio de Fase 3”.



Una vez que las personas voluntarias hayan dado su consentimiento por escrito, el equipo investigador a cargo indagará sobre antecedentes médicos y se realizarán análisis clínicos, y en la misma visita se aplicará la dosis de vacuna o placebo. La persona voluntaria deberá permanecer, luego de la aplicación de la dosis, 30 minutos en observación.

Asimismo, será contactada frecuentemente por teléfono para verificar su estado de salud y deberá reportar síntomas en una App en su teléfono celular. aproximadamente, un año después de haber recibido la dosis de vacuna o placebo.