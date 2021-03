Este miércoles 31 de marzo empieza la vacunación para mayores de 75 en la Ciudad de Buenos Aires.

Este lunes comenzó el empadronamiento de los mayores de 75 años para vacunarse contra el coronavirus en Ciudad de Buenos Aires. Ahora, fuentes del Ministerio de Salud de CABA confirmaron a El Destape que el operativo de vacunación tendrá inicio este miércoles 31 de marzo.

Después de una larga espera, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que desde este lunes pudieron empezar a empadronarse las personas mayores de 75 años y, desde el jueves a las 6:00, podrán hacerlo los mayores de 70 años.

De todas formas, el jefe de Gobierno aclaró que "el hecho de que se abra la inscripción para un nuevo grupo no significa que no puedan seguir anotándose los grupos anteriores": "Si hay algún mayor de 80 años o trabajador de la salud que todavía no se anotó, puede hacerlo”.

La asignación de los turnos podrá hacerse por mail, WhatsApp o SMS, y, según dijo el Gobierno porteño, avanzará a medida que se reciban nuevas dosis por parte del Gobierno nacional. Una vez que se los contacte, de acuerdo al orden de inscripción, los adultos mayores podrán seleccionar el día, horario y lugar de preferencia para recibir la primera dosis. Al asistir, deberán presentar el DNI y luego de recibir la dosis permanecerán media hora en observación.

Cómo sacar turno para darse la vacuna en la Ciudad

Ingresar al sitio web de empadronamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Completar todos los datos personales requeridos. Tildar la opción que está al final de "declarar bajo juramento" que la información revelada es la correcta. Esperar un mensaje de Whatsapp desde el Gobierno de la Ciudad con la confirmación de que fuiste anotado/a. Aguardar que luego confirmen desde allí la fecha y el horario del turno reservado vía mail y/o Whatsapp.

Paso a paso de la vacunación