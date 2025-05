Fracasó la reunión y la UTA ratificó el paro de colectivos para este martes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó el paro total de colectivos para este martes 6 de mayo desde las 0 horas. Fuentes gremiales confirmaron la decisión a El Destape luego de que fracasara la reunión con el sector empresario. "Estamos de paro en colectivos de corta y media distancia a nivel nacional", aseguró el secretario gremial de la UTA, Gabriel Gusso, en diálogo con El Destape AM 1070.

El dirigente gremial explicó que la UTA no alcanzó un acuerdo salarial con las cámaras empresarias y reveló que en las últimas horas el Gobierno les pidió que "no hicieran paro" para "no recibir así" al flamante secretario de Transporte, Luis Pierrini, quien asumió el 1 de mayo en lugar de Franco Mogetta. "Ya perdimos la posibilidad de estar en un paro general por la conciliación y, por otro lado, el mismo Gobierno nos da un mensaje contradictorio donde dice que van a homologar el 1% en lasparitartias, con lo cual el Gobierno estaría fijando el salario de los trabajadores", se quejó Gusso. Y sentenció: "Falló el anterior funcionario que se fue entre gallos y medianoches y éste va a seguir en la misma porque no tiene márgen de negociación".

Esta tarde y cómo último intento hubo una reunión por Zoom entre representantes de la UTA, el Gobierno y las cámaras empresariales en la que, nuevamente, no pudieron llegar a un acuerdo. Gusso denunció que el 1.700.000 que ganan no alcanza y nos los saca de la pobreza y que por eso su pedido fue que tener salarios de 2.500.000 y en dos meses "volver a ver". "Tenemos gastos, alquileres, escuelas que pagar, autos, tenemos vestimentas, queremos comernos un asado el domingo, nosotros no somos esclavos ni queremos ser monotributistas y menos queremos perder la tutela de la representación gremial", marcó Gusso.



Noticia en desarrollo