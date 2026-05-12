Un museo escondido en un jardín de Buenos Aires: el plan gratuito ideal para hacer en la ciudad.

Existe un museo escondido en un jardín de una casona antigua en Buenos Aires que muy pocos porteños conocen, pero que es un oasis de vegetación y arte en el medio de la ciudad. Además, tiene entrada libre y gratuita.

Se trata del Museo Casa de Yrurtia, una casona de estilo neocolonial que fue vivienda y taller del escritor argentino Rogelio Yrurtia y su esposa, la pintora Lía Correa Morales, cuenta el creador de contenido de la cuenta Viviendo BA.

En el interior del museo se pueden ver las obras de bronce y yeso realizadas por el artista a lo largo de su vida, así como sus pinturas. La casa está dividida en varias habitaciones con esculturas que llegan hasta el techo, ideales para observar y sacar fotos.

También se pueden ver las pinturas que Yrurtia tenía en su casa de otros reconocidos artistas, como Pablo Picasso, Quinquela Martín y Eduardo Sívori, colgadas a lo largo de todas las paredes de la enorme casona antigua.

El espacio también ofrece actividades para todo el público, "como talleres de dibujo, yoga, meditación y hasta charlas", cuenta el creador del video. En la parte trasera de la casona se ubica un enorme patio lleno de vegetación, una enorme fuente y esculturas para apreciar.

Museo Casa de Yrurtia: ubicación, entradas, horarios y accesibilidad