Existe un museo escondido en un jardín de una casona antigua en Buenos Aires que muy pocos porteños conocen, pero que es un oasis de vegetación y arte en el medio de la ciudad. Además, tiene entrada libre y gratuita.
Se trata del Museo Casa de Yrurtia, una casona de estilo neocolonial que fue vivienda y taller del escritor argentino Rogelio Yrurtia y su esposa, la pintora Lía Correa Morales, cuenta el creador de contenido de la cuenta Viviendo BA.
En el interior del museo se pueden ver las obras de bronce y yeso realizadas por el artista a lo largo de su vida, así como sus pinturas. La casa está dividida en varias habitaciones con esculturas que llegan hasta el techo, ideales para observar y sacar fotos.
También se pueden ver las pinturas que Yrurtia tenía en su casa de otros reconocidos artistas, como Pablo Picasso, Quinquela Martín y Eduardo Sívori, colgadas a lo largo de todas las paredes de la enorme casona antigua.
El espacio también ofrece actividades para todo el público, "como talleres de dibujo, yoga, meditación y hasta charlas", cuenta el creador del video. En la parte trasera de la casona se ubica un enorme patio lleno de vegetación, una enorme fuente y esculturas para apreciar.
MÁS INFO
Museo Casa de Yrurtia: ubicación, entradas, horarios y accesibilidad
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Dirección: O'Higgins 2390, C1428AGL Cdad. Autónoma de Buenos Aires.
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Horarios: miércoles a domingos y feriados de 10 a 18.
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Entrada: libre y grautita.
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Teléfono: +54 (011) 4781-0385.
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Correo electrónico: infomuseocasadeyrurtia@gmail.com.
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Accesibilidad: veredas perimetrales accesibles, adecuando el acceso sin barreras físicas para personas con movilidad reducida sobre la calle Blanco Encalada. Rampas para los ingresos a las salas. Aseos accesibles, según la Legislación sobre Discapacidad en Argentina (Leyes 26.378 y 27.044).