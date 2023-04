Dictaron la prisión domiciliaria para Cacho Garay por abuso sexual

La justicia de Mendoza ordenó que el comediante cumpla prisión preventiva en su domicilio luego de que se ampliara su imputación y se sumaran los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado y privación de la libertad agravada.

El comediante Juan “Cacho” Garay estará en prisión preventiva domiciliaria a partir de ahora por orden de la justicia mendocina, luego de que el fiscal de la causa le ampliara la imputación por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado y privación de la libertad agravada en contexto de violencia de género.

El comediante había sido imputado anteriormente por el delito de “tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas por mediar violencia de género”, tras ser detenido en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, por una denuncia de su esposa. Pero este jueves, el fiscal Daniel Carniello le amplió la imputación por "abuso sexual con acceso carnal reiterado y privación ilegítima de la libertad agravada por la relación de pareja, todo en concurso real y en contexto de violencia de género".

Garay había recuperado la la libertad bajo la primera acusación tras el pago de una fianza, sin embargo, la causa avanzó con nuevas pruebas. La doble imputación se sumó luego de algunas declaraciones que dio la víctima durante una entrevista televisiva, en el cual contó que el humorista la obligaba a tener relaciones sexuales con otras personas, que solía retenerla contra su voluntad, y que la había amenazado de muerte, por lo que este elemento, junto a otros con que contaba la justicia el fiscal, le sumó estas dos nuevas imputaciones.



Garay fue aprehendido al mediodía del 12 de abril pasado, en una vivienda ubicada en calle 20 de Septiembre, en el marco de un allanamiento dispuesto por la Unidad Fiscal de Violencia de Género y luego trasladado a la Comisaria 11, de la localidad antes mencionada, a unos 17 kilómetros de la capital provincial.



Durante el allanamiento, la policía secuestró cinco armas de fuego que fueron puestas a disposición de la Justicia para su peritaje, según el cual dos de ellas estaban aptas para su uso y no declaradas; en tanto el resto de las armas no estaban aptas para su uso.



La denuncia trascendió en aquellos días, luego de que el abogado de la denunciante, en entrevistas realizadas a medios televisivos de Buenos Aires, dijera que la esposa del humorista decidió recurrir a la Justicia luego de un episodio de violencia que habría ocurrido en un hotel de la ciudad cordobesa de Carlos Paz.



En esa oportunidad, el letrado sostuvo que su clienta tuvo que ir a un refugio para mujeres, ya que su esposo se negaba a dejar la casa que compartían en Mendoza e indicó que estaba desde hace 13 años en pareja con el humorista y que había sido "víctima de violencia física, psicológica, económica y sexual". "Viene de un largo período de sufrir violencia en todos los sentidos", dijo el abogado querellante José Manuel Fiz.



Antes de su aprehensión, Garay compartió un mensaje en sus redes sociales en el que escribió, "Gracias a los miles de mensajes de apoyo. Y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina".

Con información de Télam