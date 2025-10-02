Las 5 ciudades de la Argentina más elegidas por los extranjeros: una no es la más preferida por los argentinos

Con motivo del Día Internacional del Turismo, Google difundió una lista con las ciudades de la Argentina más elegidas por los extranjeros. Para ello, utilizaron los datos que arrojó -desde septiembre de 2024 a septiembre 2025- la herramienta Destinations Insights y algunos resultados sorprendieron.

De acuerdo a esta plataforma, los destinos de Argentina que son tendencia entre los turistas son: Buenos Aires, San Carlos de Bariloche, Mendoza, Ushuaia y Córdoba en ese orden.

Google también dio a conocer las ciudades de nuestro país más elegidas por los argentinos y solo hay una leve diferencia: la capital de Tierra del Fuego no presenta tanto interés en los locales como en las personas que vienen de otros países. En el ranking nacional, en cambio, Mar del Plata es la preferida.

Cuáles son las ciudades de Argentina más elegidas por los extranjeros

Buenos Aires

Como no podía ser de otra manera el puesto número 1 de esta lista es para Buenos Aires, la capital de Argentina. Una ciudad cosmopolita con una inmensa variedad de sitios para visitar y disfrutar. "La Reina del Plata" posee una gran oferta cultural, gastronómica y deportiva como casi ninguna otra capital de la región.

San Carlos de Bariloche

Ubicada en la provincia de Río Negro es uno de las ciudades turísticas de la Argentina por excelencia. Limita con el Lago Nahuel Huapi lo que brinda vistas panorámicas únicas que combinan montañas, bosques y agua azulada. Además de visitar el Centro Cívico, el Cerro Campanario, Cascada de los Cántaros y Cerro Tronador, en Bariloche, se puede hacer senderismo, navegar y hasta relajarse en las playas frente al lago. Pero no solo eso. Esta ciudad también tiene una vasta oferta de chocolaterías y cafeterías que atraen a cada vez más turistas.

Mendoza

La tercera ciudad argentina más elegida por los extranjeros es Mendoza, capital del vino en Argentina. Posee una de las zonas vitivinícolas más importantes del país, así que, por supuesto, las visitas a viñedos y a bodegas son obligatorias. Por otra parte, la ciudad también ofrece actividades más vinculadas al deporte y a la naturaleza como rafting, trekking o navegación.

Ushuaia

En el puesto número 4 se encuentra la joya que prefieren los extranjeros por sobre los argentinos. Ushuaia es la capital de Tierra del Fuego y se encuentra en el extremo austral de América del Sur. En esta ciudad se pueden hacer múltiples actividades desde viajar por el Tren del Fin del Mundo, visitar el Parque Nacional Tres de Febrero, navegar por el famoso canal de Beagle o simplemente hacer trekking alrededor de las montañas y senderos disponibles. Entre los deportes que se pueden realizar también están el esquí y snowboard en Cerro Castor.

Córdoba

La última ciudad argentina más elegida por los extranjeros es Córdoba, una opción que combina historia, naturaleza y cultura como ninguna otra. Se puede recorrer La Manzana Jesuítica en la capital, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y diversos pueblos rodeados de sierras como La Cumbresita o Villa Carlos Paz.