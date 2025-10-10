El pueblo puntano donde Sarmiento fundó su primera escuela

Enclavado al pie de las Sierras de Michilingue y bañado por ríos y saltos, San Francisco del Monte de Oro, San Luis, se perfila como uno de los destinos puntanos ideales para descubrir en la próxima temporada de verano.

Cabecera del departamento Ayacucho, la zona originalmente conocido como Valle de Chutunzo, se alza desde 2007 con el título de "Cuna de la Educación Pública" al albergar dentro de su perímetro la primera escuela que fundó Domingo F. Sarmiento en 1826.

El rancho de adobe, declarado Monumento Histórico Nacional en 1941, protege también antiguas construcciones que datan de finales del siglo XVIII.

¿Qué hacer en San Francisco del Monte de Oro?

En una de las esquinas de la Plaza Sarmiento de San Francisco de Oro, se encuentra la Casa Museo de Henry Viegas, un espacio polifacético con una gran diversidad de elementos.

En la banda norte, el centro comercial y espacios como la Casa Museo en la que vivió la ilustre educadora y escritora Srta. Rosenda Quiroga (1869-1931), reconocida como la principal impulsora del progreso local.

Además, en el Centro Cultural San Francisco, que funcionó como Escuela Normal entre 1915 y 1993, y que desde 2018 se emplazada el “Centro Cultural San Francisco del Monte de Oro”, se ofrecen exposiciones y talleres y la Sala de Teatro llamada “Clara Chutun”.

Otros de los atractivos refiere a la Iglesia Sagrada Familia. Ubicada frente a la Plaza Pringles, es uno de los edificios más imponentes y representativos de la localidad. Construida en 1870, está consagrada a la Sagrada Familia.

Actividades para hacer en San Francisco del Monte de Oro

Salto Escondido

Diques Las Palmeras

Camino a La Carolina

Pinturas Rupestres de Rodeo de Cadenas

¿Cómo llegar a San Francisco del Monte de Oro?

San Francisco del Monte de Oro se encuentra en el norte de la provincia de San Luis, emplazado en un valle único, al pie de las Sierras de Michilingue, rodeado de molles, algarrobos y palmeras Caranday.







Las principales vías de acceso son: