Buscaban bucear por las profundidades del oceáno y encontraron un río con árboles: el increíble hallazgo del paisaje dentro del agua

Por fuera, el Cenote Angelita no parece diferente que cualquier otro cenote de la Riviera Maya. Agua turquesa, vegetación alrededor, un agujero en la tierra que invita a sumergirse. Pero el engaño se revela a los 30 metros de profundidad. Ahí, donde la luz del sol ya casi no llega, los buzos se encuentran con algo que no debería estar bajo el agua: un río. Con orillas, con niebla, con árboles y hasta con hojas acumuladas en el fondo.

No, no es una alucinación. Es un fenómeno real que desafía la lógica y las fotos parecen tomadas en la superficie, pero están a decenas de metros bajo el nivel del mar.

La ciencia detrás de la ilusión

Los cenotes suelen tener conexiones con aguas subterráneas y formaciones de cuevas. En el caso de Angelita, el agua dulce acumulada en la superficie se encuentra con el agua salada que está en las profundidades. La diferencia de densidad entre ambos tipos de agua hace que no se mezclen por completo. En el punto de contacto se forma una capa de sulfuro de hidrógeno que actúa como una frontera visual.

Esa capa es la que genera la ilusión óptica. La convergencia de las dos aguas da la impresión de que hay un espacio sin agua. El peso del sulfuro de hidrógeno hace que el agua salada parezca otro cuerpo diferente. Y los restos orgánicos acumulados (ramas, hojas, sedimentos) completan la postal: parecen árboles caídos, tierra y vegetación sumergida. El resultado es una imagen que recuerda más a un río de noche que a una cueva inundada.

Un paseo solo para expertos

El Cenote Angelita es uno de los destinos más recomendados para buceadores, pero no cualquiera puede lanzarse a sus profundidades. El descenso a más de 30 metros, la constante oscuridad después de atravesar la capa de sulfuro y la necesidad de manejar la flotabilidad en un entorno tan particular exigen experiencia avanzada. No es un paseo para principiantes.

Quienes llegan hasta allí deben atravesar primero un trecho de árboles y plantas en la superficie. Luego, el agua los recibe. Y abajo, el engaño. Un río que no es un río. Un paisaje que parece de otro mundo. Y una certeza: la naturaleza sigue sorprendiendo incluso donde parece que ya no queda nada por descubrir.