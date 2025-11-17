A dónde ir el fin de semana largo de noviembre: los destinos más elegidos por los argentinos

Se acerca el anteúltimo fin de semana largo del 2025 y muchos ya estarán pensando en planes para descansar tanto en Buenos Aires como en algunas otras partes.

Para quienes tienen ganas de viajar por la Argentina o incluso irse al exterior, las opciones de destinos son múltiples y muy variadas.

De hecho, estas dos últimas opciones han ido incrementando en los últimos días. Las búsquedas para este fin de semana del 21 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional aumentaron en un 65% teniendo en cuenta la misma fecha del año anterior.

El sondeo, hecho por Despegar, añadió más información: los destinos internacionales subieron un 81% mientras que los nacionales en un 44%.

Cuáles son los destinos internacionales más elegidos por los argentinos

Según la compañía de viajes, en sus búsquedas, los argentinos expresaron mayor interés en los siguientes destinos internacionales:

San Pablo

Nueva York

Florianópolis

Río de Janeiro

Punta Cana

Cuáles son los destinos locales más buscados

Por otro lado, hay argentinos que deciden viajar por nuestro país y, en ese caso, se observó mayor interés en lugares como Iguazú, Bariloche, Mendoza, Salta y Córdoba.

Desde Despegar destacan que las búsquedas de los turistas aumentaron en todos estos destinos teniendo en cuenta el 2024. En el caso de Córdoba, hubo un aumento del 80%; Mendoza 50%; Bariloche 40%; Iguazú y Salta 15%.

Tanto en el caso de los destinos internacionales como en el de nacionales se visualiza una notable preferencia de los turistas por los sitios más conectados con la naturaleza y la tranquilidad, en vez, de aquellos que requieren de visitas muy vertiginosas por grandes ciudades.

Otro dato que surge de la información de Despegar es que los viajeros eligen, por sobre todo, ahorrar y viajar cómodamente. En ese sentido, los paquetes, que incluyen el aéreo más el hospedaje, y, además, por supuesto, cuotas con tarjeta de crédito, son de los más elegidos.

Paquetes para el fin de semana largo