Chau secarropas: el truco de los japoneses para secar la ropa rápido en días de lluvia.

Secar la ropa un día de lluvia puede ser todo un desafío, especialmente si no tenés secarropas. Los japoneses usan un truco milenario que nunca falla para secar la ropa sin utilizar ningún dispositivo, ideal para esos días de lluvia en los que la ropa no se seca con nada. Lo mejor de todo es que para este truco, no vas a necesitar gastar nada de dinero.

Si en un día de lluvia lavás la ropa con lavarropas, probablemente después dejes tus prendas colgadas afuera mucho tiempo, y si llueve, no solamente van a tardar horas en secarse, sino que además van a quedar impregnadas con mal olor a humedad. Para evitar todo esto y optimizar los tiempos de secado, los japoneses usan un truco que nunca falla.

Cuál es el truco que usan los japoneses para secar la ropa en un día lluvioso

Este truco consiste en usar frío en lugar de calor para secar la ropa. Aunque pueda sonar contradictorio, este truco es muy eficiente. La mayoría de la gente acerca la ropa a las estufas para secarla, pero en verano esto no es una posibilidad. Por esta razón, los japoneses inventaron esta solución alternativa.

Quien inventó este truco fue Izumi Onuki, un experto en el arte del secado. Su secreto es usar un ventilador de ropa que diseñó especialmente para secar ropa en interiores, pero se puede usar cualquier ventilador. A continuación, las instrucciones que hay que seguir para realizar este procedimiento muy sencillo de hacer en casa.

El paso a paso

Una vez lavada la ropa, colgarla en posición horizontal en el tender, soga o en alguna silla. La idea es que el secado comience desde la paret superior.

Asegurate de que el área donde se cuelga la ropa esté bien ventilada para evitar la acumulación de humedad.

Separá la ropa por tipo y tamaño para acelerar el secado.

Colocá el ventilador cerca de la ropa, cuidando que no llegue a tocarla.

¡Listo! Lo mejor de este sistema es que consume menos energía que un secarropas y seca la ropa fácil en menos tiempo.

