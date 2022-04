Tren San Martín y Mitre: trabajadores tercerizados cortan las vías y hay servicio reducido

La manifestación es impulsada por empleados de dos empresas de seguridad, Líderes y Comahue, que reclaman mejoras salariales y pase a planta permanente.

Trabajadores tercerizados de dos empresas contratistas de seguridad, Líderes y Comahue, cortaron las vías de la estación Palermo -a la altura del Puente Pacífico- reclamando mejoras salariales y el pase a planta permanente de la compañía estatal. Por esta razón, los trenes de la Línea San Martín prestan servicio reducido desde las primeras horas del jueves y las formaciones solo cubren el tramo entre Villa del Parque y Cabred.

Desde Trenes Argentinos manifestaron a El Destape que "sin haber pedido reunión, cortaron las vías", a pesar de que ya se había abierto una instancia de negociación. "A las 12 hs comenzaba una reunión en la sede de Trenes Argentinos, aquí en Retiro, justamente para dialogar y seguir trabajando en los temas que se venían trabajando como sus convenios, condiciones laborales y demás", explicaron.

Por otro lado, avisaron que el pase a planta, el principal reclamo que motorizó la protesta, no estaba dentro de esa mesa de negociación. "Pedían que se los reciba y se los recibió, por parte de la gerencia de legales y la gerencia de seguridad; esa reunión se lleva adelante durante el mediodía", puntualizaron.

Mientras tanto, Manuela Castañeira, ex candidata a presidenta en las pasadas elecciones y dirigente nacional del Nuevo MAS, se sumó a la protesta. "Solidarizándome con las y los trabajadores precarizados de las Líneas San Martín y Mitre que realizan una concentración en Puente Pacífico por el pase a planta permanente y contra la precarización", escribió junto a un imagen acompañando a la marcha. Y agregó: "La Corriente Sindical 18 de Diciembre y el SITRAREPA acompañando a los trabajadores de la línea San Martín en la pelea".

Por otra parte, en diálogo con A24, Franco y Nicolás, dos trabajadores de Líderes y Comahue respectivamente, se expresaron en relación a la movilización en Palermo. "El Gobierno está al tanto de nuestra situación desde el año pasado", dijo el primero. Mientras que su compañero, agregó: "Venimos de realizar movilizaciones durante todo el año pasado y no recibimos respuestas concretas. Lo que venimos a pedir es el pase a planta permanente porque trabajamos en condiciones inhumanas, precarizados totalmente".

Al mismo tiempo, le enviaron un mensaje a trabajadores y trabajadoras que se ven afectadas por el corte y la falta de servicio. "El mensaje es que estamos también en representación de ellos, hay una mayoría que también está precarizado y trabajan en las mismas condiciones que nosotros. Pero nosotros nos cansamos y venimos a reclamar", expresó. Mientras que Franco sostuvo: "Queremos que la negociación sea concreta, el tema a tratar es el pase a planta, tuvimos mesa el año pasado pero no solucionaron las cosas. Muchos compañeros fallecieron trabajando en pandemia, eso quedó en la nada".

En la misma entrevista, Nicolás explicó que Líderes trabaja en la Línea Mitre y Comahue en la San Martín. "La tarea que nosotros hacemos está en el convenio colectivo de trabajo de la Unión Ferroviaria. Nosotros hacemos resguardo de bienes y personas y ahí está nuestra categoría, no tenemos otra representación", explicó. Además contó que en el Estado, por la categoría y la antiguedad, deberían cobrar 160 mil pesos y están cobrando, actualmente, 75 mil. "No es solo el salario, también son las condiciones laborales. Hacemos guardia de 12 horas, los muchachos de los Trenes hacen ocho; no tenemos donde tomarnos un descanso o donde cambiarnos", lanzó.

Además, en diálogo con la prensa, los voceros de la protesta remarcaron: "Somos unos 300 compañeros, que estamos pidiendo una mesa de diálogo con las autoridades. Queremos ser tenidos en cuenta como trabajadores ferroviarios, porque las empresa privadas no respetan nuestros derechos". Según anunciaron, mantendrán el corte "hasta ser recibidos por los funcionarios" del área de transporte.