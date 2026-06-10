El tren más lujoso del mundo une París y Venecia en un viaje sobre rieles

Viajar entre París y Venecia ya no es solamente una forma de trasladarse entre dos de las ciudades más emblemáticas de Europa. A bordo del Venice Simplon-Orient-Express, considerado como uno de los trenes más lujosos e icónicos del mundo, el recorrido se convierte en una experiencia exclusiva que combina historia, gastronomía y confort.

Operado por Belmond, el legendario tren recupera el glamour de los grandes viajes ferroviarios del siglo XX mediante vagones originales de las décadas de 1920 y 1930 restaurados cuidadosamente para conservar su estética Art Déco.

¿Cómo es el lujoso tren que une París y Venecia?

Uno de los trayectos más populares del Venice Simplon-Orient-Express conecta París con Venecia. El viaje comienza en la capital francesa y atraviesa algunos de los paisajes más atractivos del continente antes de llegar a la ciudad italiana construida sobre canales. La travesía dura una noche y permite disfrutar del recorrido con todas las comodidades a bordo.

Durante el recorrido, los pasajeros cuentan con servicio de mayordomo, cenas gourmet servidas en elegantes coches restaurante y camarotes diseñados para recrear el ambiente de la época dorada de los viajes ferroviarios europeos.

El tren dispone de distintas categorías de alojamiento, desde cabinas históricas restauradas hasta suites y grandes suites equipadas con baño privado y áreas de descanso. Algunas de las opciones más exclusivas ofrecen servicios personalizados y espacios inspirados en ciudades emblemáticas como París, Venecia e Estambul.

Más allá de sus comodidades, el Venice Simplon-Orient-Express mantiene una reputación construida durante décadas. Su nombre está asociado a la elegancia, la alta gastronomía y los viajes de lujo, lo que lo convirtió en una referencia mundial dentro del turismo ferroviario.

Actualmente, además de unir París y Venecia, el histórico tren realiza itinerarios hacia otros destinos europeos, incluida la legendaria ruta entre París e Estambul. Sin embargo, el recorrido entre la capital francesa y la ciudad de los canales continúa siendo uno de los más demandados por quienes buscan vivir una experiencia única sobre rieles.