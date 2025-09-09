Distintos usuarios ya habían alertado el lunes por la interrupción sin previo aviso del tramo que empalma con el Cruce Varela.

Los choferes de colectivos de la Línea 148 perteneciente a la empresa Nuevo Halcón S.A. denunciaron este martes la falta de mantenimiento e incumplimiento del mínimo de unidades exigidas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para garantizar el servicio. "LINEA 148 ramales: C: Cementerio - Capilla x Yrigoyen y x Senzabello sin servicio por falta de unidades", difundió la cuenta especializada Formula Bondi.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el cuerpo de trabajadores calificó el estadio de la flota de "deplorable", principalmente del ramal C que une los trayectos Cementerio - Capilla por Yrigoyen y por Senzabello.

"Ante la situación deplorable del servicio del ramal C (principalmente), los compañeros del mismo ramal hacemos nuestros reclamos ante parte de la empresa que se dignó a bajar a escucharnos", inicia la misiva.

Distintos usuarios ya habían alertado el lunes por la interrupción sin previo aviso del tramo que empalma con el Cruce Varela.

La denuncia de los choferes

Los choferes de colectivos denunciaron también la falta de representación del ala gremial, al advertir por la inasistencia de los delegados al cónclave con la compañía.

"Cuando en la misma charla debería estar la parte gremial (delegados) la cual ha sido informada de todo, no se hicieron presente para representar a los trabajadores en sus reclamos... discriminando de esta manera y abandonando a los mismos, incumpliendo con su obligación gremial", ampliaron.

A la problemática por las condiciones laborales y de las unidades, se suma el retraso en el cumplimiento de pago de salarios y que el último jueves encontró forma en un cese de los servicios totales. Durante junio, julio y agosto también se registraron conflictos por demoras en las acreditaciones.

La operadora de la Línea 148 explicó que la extensión del plazo respondió al retraso de subsidios.

"Viernes 5/9 sin servicio. El estado nacional continúa con la política de no depositar el dinero de las empresas en tiempo y forma y eso hace imposible el pago de sueldo a los empleados", fustigó en X.