Transporte en CABA: una histórica línea de colectivos CAMBIA SU RECORRIDO y elimina uno de sus ramales.

Un histórica línea de colectivos modificaría su recorrido de forma definitiva y, además, eliminará uno de sus ramales de forma definitiva. Esta se trata de una intención de la empresa que aún se encuentra pendiente de aprobación por el Gobierno de CABA pero, en caso de realizarse, ya tiene definido las nuevas paradas que tendrá.

Se trata de la Línea 46 de colectivos, la cual podría presentar modificaciones en sus recorridos habituales, según un edicto reciente publicado en el Boletín Oficial. Los cambios buscan actualizar el servicio y adaptarlo a nuevas zonas, aunque todavía deben ser aprobados oficialmente y podrían enfrentar impugnaciones de otras empresas.

Entre las principales novedades, se destaca que el colectivo pasaría a circular por el Barrio Procrear de Estación Buenos Aires y sumaría un desvío por la zona del complejo habitacional 1-11-14. Además, se eliminaría definitivamente el ramal expreso por Autopista, que en la práctica ya no se encontraba en funcionamiento desde hace años.

La flota, en tanto, no sufriría modificaciones: se mantendrían los 45 coches que actualmente prestan servicio en la línea. Por ahora, estas modificaciones son solo una propuesta. Para que entren en vigencia deberán superar el proceso de aprobación.

Cómo será el nuevo recorrido de la línea 46 de colectivos

A) La Boca - San Justo por Alcorta y Estación Buenos Aires.

B) La Boca - San Justo por Iriarte.

C) Constitución - Estación Liniers (por el recorrido A).

D) Constitución - Estación Liniers (por el recorrido B).