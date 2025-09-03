Alerta por nueva línea de colectivos en el AMBA: cuál es el recorrido completo y su tarifa

Una histórica línea de colectivos pasará a ser sólo de larga distancia.

A partir de esta semana, habrá importantes cambios en el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con el objetivo de brindar un mejor servicio a los pasajeros, una emblemática línea de colectivos cambiará su recorrido y a partir de dicha modificación, nacerá un nuevo servicio.

Se trata de la línea 129 que históricamente conectó a La Plata con la Ciudad de Buenos Aires y también a diversos municipios del Conurbano Bonaerense. Ahora, algunos de sus ramales serán absorbidos por la flamante línea 197, de acuerdo a la resolución 42/2025 de la Secretaría de Transporte, perteneciente al Ministerio de Economía de la Nación que lidera Luis Caputo.

La línea 197, con coches 0 km.

La empresa La Central de Vicente López, propietaria del colectivo 129, solicitó este cambio para organizar mejor los recorridos separando aquellos de larga distancia de los que son más cortos.

Cambios en la línea de colectivos 129 que une La Plata con el resto del AMBA

Desde este lunes 1° de septiembre, la línea 129 sólo prestará servicio de larga distancia saliendo desde La Plata con destino directamente a la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, la nueva línea de colectivos 197 se centrará en recorridos por los partidos de la zona sur del Gran Buenos Aires y CABA.

El 129 irá desde La Plata hasta Once y Retiro sin otras paradas.

Recorrido y tarifa de la línea 197

De esta manera, la 197 tendrá coches cero kilómetro y una tarifa más accesible. Con los aumentos que rigen desde septiembre 2025, el precio del colectivo en AMBA quedará de la siguiente manera:

0 a 3 km : $529,45

3 a 6 km : $589,80

6 a 12 km : $635,24

12 a 27 km: $680,72



Concretamente su recorrido pasará por las localidades de Ingeniero Allan en Florencio Varela y Barrio Marítimo en Berazategui. En cuanto a Capital Federal, el 197 llegará tanto a Once como a Retiro.

Recorrido y tarifa de la línea 129

Por otro lado, la línea 129 tendrá una tarifa con la SUBE registrada de $725,88. Saldrá de la Terminal de la Ciudad de La Plata hasta Plaza Miserere, Retiro y el Metrobús de 9 de Julio. Además, contará con servicios comunes y rápidos con opciones por Autopista y Camino Centenario.