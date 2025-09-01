Nuevo ramal expreso en el AMBA: la línea que une la zona sur con Microcentro en pocos minutos

La empresa MOQSA puso en marcha este lunes 1° de septiembre el ramal 159 R2 Expreso del colectivo que une el garage de la compañía en Berazategui con el Correo Central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La alternativa que promete reducir tiempos de viaje, realizará las paradas habituales hasta llegar al Triángulo de Bernal y, desde allí, se dirigirá de manera directa hasta la zona de Avenida Garay y Paseo Colón, retomando su destino final en el exCentro Cultural Kirchner (CCK), hoy Palacio Libertad "Domingo Faustino Sarmiento".

¿Cuál es el recorrido del nuevo ramal de la línea 159 R2 Expreso de MOQSA?

Salida desde el garage en 14 y Belgrano, acotando tiempo de viaje al Correo Central con paradas habituales hasta el triangulo de Bernal y desde Garay y Paseo Colon hasta el exCCK.

De la misma manera saldrá desde Correo Central hasta 14 y Belgrano (Berazategui).

Aumento del boleto del colectivos: nuevo cuadro tarifario de septiembre 2025

Desde este lunes 1° de septiembre, las tarifas de colectivos que circulan en el AMBA activaron los montos con aumento devenido del mecanismo de actualización automático ligado a la inflación mensual y un adicional del 2%.

En la provincia de Buenos Aires, la suba para las unidades suburbanas asciende al 3,9% e impacta en las líneas que van del 200 al 499 y comunales.

PBA: nuevo cuadro tarifario de septiembre 2025

Hasta tres kilómetros: $529,45,

De tres a seis kilómetros: $589,80

De seis a doce kilómetros: $635, 24

De doce hasta 27 kilómetros:$680,72

Trayecto mayor a los 27 kilómetros: $725,88

Para pasajeros con Tarjeta SUBE no registrada, el rango parte desde $841,82 hasta $1.154,15.

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar 0-3 km $ 529,45 $ 238,25 $ 841,83 3-6 km $ 589,80 $ 265,41 $ 937,78 6-12 km $ 635,24 $ 285,85 $ 1010,03 12-27 km $ 680,72 $ 306,32 $ 1082,34 más de 27 km $ 725,88 $ 326,64 $ 1154,15

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivos para las treinta y una líneas locales será de $526,13.

CABA: nuevo cuadro tarifario de septiembre 2025

Hasta tres kilómetros: $526,13

De tres a seis: $586,12

De seis a doce kilómetros: $631,27

De doce a 27 kilómetros: $676,47

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar 0-3 km $ 526,15 $ 236,76 $ 836,58 3-6 km $ 586,13 $ 263,75 $ 931,95 6-12 km $ 631,29 $ 284,08 $ 1003,75 12-27 km $ 676,48 $ 304,41 $ 1075,60

Las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional en el AMBA se mantiene sin variaciones.