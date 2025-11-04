Los coches La Brugeoise fueron declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad en 2013.

La empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) habilitó el formulario para participar en los paseos a bordo de los históricos coches La Brugeoise de la Línea A que se reactivarán en La Noche de los Museos 2025.

Las unidades partirán desde las estaciones Perú y Acoyte, y comprenderán un tramo de 40 minutos cada uno, que tendrán lugar una vez finalizado el horario de servicio habitual. El primer viaje comenzará a las 0:30 horas del 9 de noviembre.

"Las brujas vuelven el sábado 8 de noviembre, durante #LaNocheDeLosMuseos. El paseo es entre Perú y Acoyte después de la medianoche, madrugada del domingo", repasó SBASE desde su cuenta oficial de X (exTwitter).

Los coches La Brugeoise fueron declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad en 2013 por la Legislatura Porteña, mediante la ley 4886. Esta norma ordenó la preservación y restauración de las 20 unidades con el objetivo de brindar un servicio histórico-turístico-cultural, que se brindaría con cierta regularidad.

La Noche de los Museos 2025: ¿Cómo reservar lugar para los paseos abordo de los históricos coches de la Línea A de subte?

Los interesados en participar en los paseos abordo de los históricos coches de la Línea A de subte deberán inscribirse en un link que fue habilitado por SBASE este martes 4 de noviembre a las 12 en la cuenta de Instagram de la empresa. Los cupos serán limitados y la inscripción cerrará una vez agotada la capacidad, detallaron.

Laboratorio Patrimonial Centenera en La Noche de los Museos 2025

SBASE abrirá también desde las 19 horas del sábado 8 de noviembre las puertas del Laboratorio Patrimonial Centenera, un área destinada a la preservación y almacenamiento del patrimonio de la red de Subte.

En dicho espacio se encuentran exhibidos elementos históricos tales como mapas, molinetes, balanzas, aparatos de señales, cerámicas y mayólicas y diversas piezas que formaron parte de la red en diversos momentos de la historia, así como un coche UEC Preston de 1910 en proceso de restauración y la formación Alstom Citadis del exTranvía de Puerto Madero.

En el marco de La Noche de los Museos 2025, Centenera ofrecerá la exposición de un simulador de conducción. Además, habrá exposición de ferromodelistas y talleres, entre otras actividades para disfrutar en familia.