Eliminan otra línea de colectivos del AMBA, ¿Qué va a pasar con el recorrido?

La Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la eliminación de la línea de colectivos 23 que circula en el distrito porteño y que pasará a conformar uno de los ramales de la Línea 115.

A través de la Resolución 180/2025 publicada el 29 de octubre, se dio curso a la fusión de ambas servicios operadores por la empresa Transportes Automotores Riachuelo S.A.

Según un tramo del Considerando, la alteración devenida de las conclusiones resueltas en el Foro de consulta ciudadana, fueron aprobadas por la Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y la Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte. En dicha revisión, se efectivizó también la eliminación del trayecto entre Retiro y Boedo, además de alargar el recorrido desde Villa Soldati x por Av. Cruz hasta el Barrio Olimpico.

¿Qué va a pasar con el servicio que brindaba la Línea 23?

A partir de la adhesión de la Línea 23, la Línea 115 presentará los siguientes tres ramales:

Línea 115 - Recorrido A: Variación de parque móvil y variación de frecuencia.

La frecuencia no podrá ser superior a UN (1) servicio cada CUATRO (4) minutos TREINTA (30) segundos, ni inferior a UN (1) servicio cada SEIS (6) minutos TREINTA (30) segundos, con parque máximo y mínimo respectivamente, en las denominadas horas pico.

Línea 115 - Recorrido B (ex Línea 23 - Recorrido A): supresión parcial en zona de Retiro y prolongación en zona sur, con variación de parque móvil y frecuencia.

La frecuencia no podrá ser superior a UN (1) servicio cada DOCE (12) minutos, ni inferior a UN (1) servicio cada DIECISIETE (17) minutos, con parque máximo y mínimo respectivamente, en las denominadas horas pico.

Línea 115 - Recorrido C: nuevo recorrido como desdoblamiento del recorrido A.

La frecuencia no podrá ser superior a UN (1) servicio cada VEINTE (20) minutos, ni inferior a UN (1) servicio cada VEINTIOCHO (28) minutos TREINTA (30) segundos, con parque máximo y mínimo respectivamente, en las denominadas horas pico.