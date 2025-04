Una histórica línea de colectivos lanzó un app para saber cuando llega

Estrenan una app que permite conocer cómo es el estado real de tu colectivo, paradas y horarios.

Una revolucionaria propuesta ya está disponible para los usuarios de colectivo de Buenos Aires: se trata de una aplicación que permite conocer el estado en tiempo real del recorrido del “bondi”, horarios, paradas y más.

Esta iniciativa fue llevada adelante por la empresa Unión Platense, la compañía de ómnibus especializada en transporte que apuesta por esta app que permite mejorar la experiencia de los usuarios. Los detalles.

La empresa Unión Platense estrenó la app “Cuándo llega mi micro?”, que se encuentra disponible para descargar en celulares iOS y Android, como así también las diferentes computadoras que puedan obtenerla desde el enlace.

Si bien la aplicación funciona hace ya un tiempo, la principal novedad es que se extendió a los pasajeros de las líneas 338 y 406 de la empresa Transporte Automotor La Plata S.A., quienes ahora podrán consultar todo respecto a sus viajes: paradas, horarios, recorridos en tiempo real, y más.

Las líneas 308 y 406 se suman al “Cuándo llega mi micro?".

Los interesados en poder bajar esta aplicación en su celular o computadora podrán hacerlo desde este link, al tiempo que también se ofrece este otro enlace en donde se pueden consultar los horarios programados.

