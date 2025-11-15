Oasis en Argentina: la Ciudad anunció desvíos de calles y extensión de horario de la Línea D 

La empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) pondrá en marcha este fin de semana el horario extendido de la Línea D de subterráneos en el marco de las presentaciones de Oasis en Argentina.

El esquema que se desplegará durante el sábado 15 y domingo 16 garantizará el acceso al servicio de transporte público desde la estación Congreso de Tucumán y la salida en otras cuatro bocas de conexión.

"Este fin de semana volvé de ver a Oasis en Subte. La Línea D funcionará con horario extendido hasta la 1:30 a.m., tanto el sábado como el domingo, para que puedas volver a casa más rápido después del recital", anunció la cuenta oficial Subterráneos de Buenos Aires en X (exTwitter).

La banda inglesa de rock integrada por los hermanos Noel y Liam Gallagher brindará dos shows en el Estadio Monumental como parte de su gira Oasis Live '25 Tour.

Oasis en Argentina: ¿cómo funcionará el sistema de horario extendido de la Línea D?

La Línea D de subterráneos funcionará este sábado 15 y domingo 16 de noviembre con horario extendido hasta la 1:30 a.m. Se permitirá el ingreso desde la estación Congreso de Tucumán, con salida en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

Oasis en Argentina: cortes y desvíos del tránsito en las inmediaciones al Estadio de River Plate

La Dirección de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires desplegará este fin de semana una serie de cortes y devíos de calles en las inmediaciones al Estadio de River Plate por la presentación de Oasis en Argentina.

Horarios de corte parcial de calles:

Corte parcial de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Monroe y Av. Guillermo Udaondo.

Horario: Jueves 13 de noviembre desde las 13 hasta las 22 h del lunes 17.

Corte total del perímetro comprendido entre la Av. De Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe.

Corte total de la Av. Guillermo Udaondo entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Colectora Int. Cantilo.

Corte total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna.

Corte total de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo.

Corte total de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo.

Horario: Viernes 14 de noviembre desde las 8 hasta las 2 h del domingo 16.