Colectivos: una línea clave extiende su recorrido hasta Puente La Noria (Créditos: Instagram/linea271gtg)

La línea de colectivo 271 amplió el recorrido de su ramal A, que conecta Lomas de Zamora con Burzaco, y ahora llegará hasta el Puente La Noria. Se trata del ramal que dice "x Alto Avellaneda", también conocido por los usuarios como como la "roja".

La decisión busca garantizarles a los pasajeros una conexión directa con uno de los puntos claves del sur del conurbano bonaerense y, a la vez, llegar a nuevos usuarios del distrito frente a la falta de un colectivo que conecte el Puente La Noria con Avellaneda. Antes era la histórica línea 421 la que cumplía esa función, pero dejó de circular.

Cómo es el nuevo recorrido del ramal A del 271

Con la extensión del recorrido, el ramal A de la línea 271 comienza su recorrido por Ejército de Los Andes, continúa por Murature, Bermejo, Plumerillo, Recondo, Camino Negro y emplaza con Presidente Juan Domingo Perón hasta la terminal en Puente La Noria.

Sin embargo, de regreso desde Puente La Noria, el recorrido presenta algunas modificaciones: las unidades toman por Pres. Juan Domingo Perón, Camino Negro, regresan Pres. Juan D. Perón, luego continúan por Recondo, Plumerillo, Bermejo, Murature y Ejército de los Andes. Luego, el colectivo vuelve a Plumerillo para retomar el trayecto ya habitual del ramal. En cada sentido hay calles específicas que pueden variar.

La línea 271 compartió el nuevo recorrido de su ramal A en redes sociales (Créditos: Instagram/linea271gtg)

El histórico colectivo que dejó de funcionar

La línea 421, perteneciente al grupo DOTA (Doscientos Ocho Transporte Automotor S. A.), dejó de funcionar sin previo aviso en marzo de 2025 y afectó a miles de usuarios. La noticia se conoció mediante papeles pegados en las terminales y en las propias unidades. Tal como ocurre con la línea 271, este colectivo conectaba los partidos de Avellaneda y Lomas de Zamora con dos ramales.

La decisión tomó por sorpresa a los pasajeros, ya que se anunció un día antes de que dejara de funcionar y hasta los propios choferes se enteraron en ese momento. Los motivos de su recorte se desconocen. Sin embargo, gran parte de su recorrido fue absorbido por la línea 188 y, ahora, para la 271.