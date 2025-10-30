Chau Liniers: la decisión del Tren Sarmiento que afecta a miles de pasajeros por unos días.

El Tren Sarmiento es uno de los trenes más concurridos del AMBA, ya que une CABA con la zona oeste del conurbano bonaerense, transportando a miles de pasajeros a diario. Sin embargo, se dio a conocer que este fin de semana no frenará en la Estación Liniers, dejando sin servicio a miles de pasajeros.

El transporte que lleva a más de 300 mil personas a diario se someterá a una serie de modificaciones y arreglos, motivo por el cual no frenará en la Estación Liniers, una de las más transitadas por ser el límite entre CABA y el conurbano. Así, con el servicio limitado, los pasajeros deberán planificar sus viajes y buscar rutas alternativas para poder llegar a destino sin este tren.

El Sarmiento no parará en Liniers: días y horarios afectados

El servicio del Tren Sarmiento se verá afectado en la Estación Liniers durante el viernes 31, entre las 10 y las 15, y el sábado 1° y domingo 2 de noviembre, durante las 24 horas. De esta forma, en el día de semana, se intentará no afectar directamente al horario pico, mientras que el fin de semana se dedicará toda la jornada a hacer los arreglos pertinentes.

Las tareas que se llevarán a cabo son trabajos de señalización entre los pasos a nivel Barragán y Granaderos, que pretende incrementar los niveles de seguridad operacional y evitar las reiteradas fallas que presenta el mecanismo. Además del trabajo propio que lleva irrupciones en la vía, el trabajo contemplan el corte de energía, por lo que el tren no podrá frenar en esta estación.

Rutas alternativas: cómo ir de Liniers hasta Once sin el tren

Varias líneas de colectivo recorren la Avenida Rivadavia, una de las arterias principales de la Ciudad de Buenos Aires, conectando el oeste con el centro porteño. Entre las opciones más utilizadas se encuentran las líneas 88, 96, 106, 136, 163 y 182, que realizan el trayecto de manera directa y con frecuencia constante durante todo el día.