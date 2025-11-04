Cambió para siempre la Autopista del Oeste: el nuevo límite de velocidad

Según datos oficiales, en varias áreas se habían notificado maniobras peligrosas y un incremento en los siniestros por exceso de velocidad.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la empresa concesionaria de la Autopista del Oeste activaron esta semana la reducción de la velocidad máxima permitida en el tramo que une la Ciudad de Buenos Aires con la localidad bonaerense de Luján.

La modificación, que alcanza a todo el trazado principal, se desplegó con el objetivo de disminuir la cantidad de accidentes registrados en los últimos meses. Según datos oficiales, en varias áreas se habían notificado maniobras peligrosas y un incremento en los siniestros por exceso de velocidad.

La normativa será acompañada por controles móviles y radares fijos para garantizar su cumplimiento. Además, se reforzará la señalización vertical y luminosa con los nuevos límites

¿Cuál es la nueva velocidad máxima permitida en la Autopista del Oeste?

Desde esta semana, la velocidad máxima permitida en la Autopista del Oeste pasó de 130 km/h a a 110 km/h. Las autoridades remarcaron que la medida “no busca sancionar, sino cuidar vidas”, y recordaron que respetar los límites puede reducir hasta un 40% las probabilidades de sufrir un accidente grave.

Nuevos puntos de retiro del Telepase para el uso en la Autopista del Oeste

El Grupo Concesionario del Oeste S.A. sumó cuatro nuevos puntos de retiro del Telepase para transitar en la Autopista del Oeste.

Ituzaingó (sentido a CABA) - km 25,92

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 18 horas.

Ituzaingó (sentido a Luján) - km 25,92

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 18 horas.

Vergara (sentido a CABA) - km 22

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 18 horas.

Santa Rosa (sentido a Luján) - km 23,85

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 18 horas.