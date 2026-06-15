Trámites más fáciles: el cambio clave que suma el Registro de la Propiedad en Córdoba

El Gobierno de Córdoba incorporó una nueva función digital para simplificar las consultas sobre propiedades. Desde ahora, los informes de dominio emitidos por el Registro de la Propiedad incluirán la geolocalización de los inmuebles, una herramienta que permitirá identificar de manera más precisa la ubicación de cada bien registrado.

La medida forma parte del proceso de modernización y transformación digital de la administración provincial y apunta a agilizar los trámites vinculados al mercado inmobiliario, escribanos, profesionales y particulares.

¿Qué es la geolocalización de inmuebles y cómo funciona la nueva herramienta?

La principal novedad es que los informes de dominio de matrículas ahora incorporan información georreferenciada. De esta manera, quienes soliciten el documento podrán visualizar la ubicación exacta del inmueble mediante un sistema integrado con las bases de datos territoriales de la provincia.

La iniciativa fue desarrollada en conjunto entre el Registro de la Propiedad, la Dirección General de Catastro y la Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba (IDECOR). La interoperabilidad entre estos organismos permite unificar datos jurídicos y territoriales, reducir pasos administrativos y mejorar la calidad de la información disponible.

Además, el nuevo sistema incorpora un código QR que facilita el acceso a la información digital del inmueble, permitiendo consultar los datos de manera rápida desde un teléfono celular u otro dispositivo.

"La incorporación de la geolocalización busca ofrecer mayor seguridad y transparencia en las operaciones inmobiliarias. Al contar con una referencia geográfica precisa, se reducen las posibilidades de errores en la identificación de propiedades y se agilizan las verificaciones previas a una compra, venta o trámite administrativo", repasaron desde la provincia mediterránea a través de un comunicado.

La provincia de Córdoba viene avanzando en los últimos años en la digitalización de la información territorial. A través de las plataformas de Catastro e IDECOR, ya es posible acceder a mapas, datos catastrales e informes georreferenciados de distintas parcelas y propiedades.

Con esta nueva funcionalidad, el Registro de la Propiedad da un paso más en la modernización de sus servicios y pone a disposición de los ciudadanos una herramienta que combina información jurídica y ubicación geográfica en un mismo documento, facilitando las gestiones y mejorando la experiencia de quienes necesitan consultar datos sobre un inmueble.