Trabajadores de un importante frigorífico fueron despedidos por segunda vez en un año

Denuncian despidos en un importante frigorífico.

Un grupo de trabajadores de un importante frigorífico denuncian despidos sin justificación, algo que se volvió frecuente en el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. El reclamo se dio en el ex Frigorífico Sadowa donde relataron que 15 empleados fueron impedidos de ingresar a la planta sin haber recibido, al menos inicialmente, ninguna comunicación formal sobre su desvinculación.

Despedidos por segunda vez

Se trata de 15 trabajadores que habían sido reincorporados a comienzos de año tras los despidos ocurridos en 2025 y que ahora vuelven a reclamar por la pérdida de su fuente laboral.

El conflicto comenzó cuando los trabajadores se presentaron en el establecimiento para iniciar su jornada habitual. Según relataron, al llegar fueron informados de que no podían ingresar y que debían aguardar en sus domicilios la llegada de los telegramas de despido.

"Nos presentamos a trabajar en nuestro horario habitual, a las 7 de la mañana, y nos encontramos con que teníamos prohibido el ingreso a la planta. En ese momento nos informaron que debíamos esperar el telegrama de despido en nuestros domicilios", explicó uno de los empleados en declaraciones al portal 0223.

Sin embargo, los trabajadores afirman que durante varios días no recibieron ninguna notificación oficial ni tampoco percibieron los pagos que la empresa mantenía pendientes. Entre los reclamos figura el cobro de una quincena que, según indicaron, debía haberse abonado el 5 de junio.

"El telegrama nunca llegó y tampoco recibimos el pago de la quincena", señaló otro de los afectados. De acuerdo con la información que circuló posteriormente entre el personal, las comunicaciones habrían sido enviadas recién varios días después de que se les negara el acceso a la planta.

La situación motivó distintas presentaciones y reclamos ante la empresa. Los trabajadores aseguran que intentaron obtener explicaciones directamente de los responsables del establecimiento, aunque hasta el momento no habrían recibido respuestas concretas. "El gerente a cargo de la planta no nos recibe ni brinda explicaciones", sostuvieron.

La crisis laboral se produce en un contexto de fuerte caída de la actividad dentro del frigorífico. Según los propios empleados, desde principios de año la planta prácticamente no desarrolló tareas vinculadas a la producción cárnica y apenas se registraron unas 40 faenas en los últimos meses.

Además, aseguran que actualmente quedan menos de 30 personas trabajando dentro del establecimiento. Frente a este panorama, los despedidos exigen en primer lugar el pago de los salarios adeudados y posteriormente avanzar con las liquidaciones finales correspondientes.

En julio de 2025 ya se había registrado una situación similar, con despidos, atrasos salariales y reclamos por el pago de aguinaldos y quincenas pendientes. En aquella oportunidad, las protestas frente a la planta se extendieron durante varias jornadas. Ahora, ante la falta de respuestas, los trabajadores no descartan retomar medidas de visibilización para exigir el cobro de los haberes adeudados y obtener precisiones sobre su situación laboral.