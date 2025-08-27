Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa y cuál fue el peligroso fenómeno de agosto

Agosto se despide con cifras que rompen el promedio histórico de lluvias en el centro del país. Según el departamento de meteorología de Meteored Argentina, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría cerrar el mes con acumulados cercanos a los 200 milímetros, casi el triple de los 70 mm habituales que se registran en el octavo mes del año. Y como si el clima decidiera honrar la tradición popular, la Tormenta de Santa Rosa llegará puntual este año, con un evento de ciclogénesis previsto para el fin de semana.

Un agosto marcado por las ciclogénesis

El meteorólogo Christian Garavaglia advirtió que agosto de 2025 quedará en el recuerdo como el mes de las ciclogénesis. Tras un episodio de lluvias intensas la semana pasada, se espera un nuevo centro de bajas presiones que activará tormentas de variada intensidad en gran parte del centro del país. Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires serán las provincias más afectadas.

En el AMBA, el deterioro comenzará el sábado 30 de agosto por la tarde, con lluvias moderadas que se intensificarán el domingo 31. Ese día se espera el mayor impacto meteorológico, con tormentas aisladas y acumulados que podrían superar los 100 mm en algunas zonas.

Viento, humedad y temperaturas en ascenso

Además de las lluvias, el viento será protagonista. Se prevén ráfagas superiores a los 50 km/h en el AMBA y vientos persistentes en el centro y oeste del país. Mientras tanto, el invierno se despide con una atmósfera estable, cielos despejados y circulación del norte que eleva las temperaturas. Las máximas rondarán los 20 °C, con mínimas en ascenso y nubosidad parcial hacia el viernes.

Santa Rosa, entre mito y meteorología

La Tormenta de Santa Rosa, que según la tradición suele ocurrir cerca del 30 de agosto, se manifestará este año con precisión casi matemática. De acuerdo con Meteored, este fenómeno se cumple en promedio el 57 % de las veces en fechas cercanas, y 2025 no será la excepción.

Qué esperar con la Tormenta de Santa Rosa

Lluvias intensas y persistentes desde el sábado 30

Tormentas aisladas y acumulados superiores a los 100 mm el domingo 31

Vientos fuertes en el centro y oeste del país

Posible cierre del mes con 200 mm acumulados en CABA



Con este panorama, agosto se despide con exceso hídrico y confirma que, al menos este año, el mito de Santa Rosa tiene sustento meteorológico.