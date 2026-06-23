La conmoción por la tragedia ocurrida este lunes en Mar del Plata sigue creciendo a medida que se conocen detalles sobre las víctimas. Alrededor de las 8 de la noche un colectivo de la línea 532 despistó en la avenida Peralta Ramos y se subió a la vereda del skate park de la rambla, atropellando a varias personas que esperaban en las paradas de micro. Una joven murió y casi una decena de heridos fueron hospitalizados de urgencia.

Entre esos casos está el de Thiago Vera, un joven de 19 años que permanece en estado crítico en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Tras ser embestido por el colectivo, el chico fue sometido a una cirugía y continúa bajo cuidados intensivos. Hasta el momento, la familia asegura que no recibió un parte médico definitivo sobre su evolución.

Thiago, uno de los jóvenes atropellados en Mar del Plata

Antonella, la madre del joven, relató a C5N el difícil momento que atraviesan mientras aguardan información oficial sobre el estado de salud de Thiago. La mujer explicó que su hijo permanece en coma inducido, debido a un fuerte traumatismo en la cabeza, y que todavía existen dudas respecto de las lesiones sufridas en sus piernas.

“No tenemos parte médico. Thiago salió del quirófano a las dos de la mañana y nos dijeron que más tarde nos iban a dar novedades”, contó la mujer, visiblemente afectada por la situación.

La incertidumbre se extiende a todos los aspectos del cuadro clínico. Según explicó, el equipo de salud continúa evaluando la magnitud de las heridas y las posibles secuelas: “Hoy no sabemos cómo continúa todo. Hasta que nos den el parte médico no podemos decir nada”.

Antonella también recordó cómo se enteró del accidente. Contó que la novia de Thiago se comunicó con ella para avisarle lo ocurrido y que su esposo, que estaba trabajando, se dirigió inmediatamente al lugar y siguió a la ambulancia hasta el hospital.

Un gesto para salvar otra vida

La familia de Thiago reveló un dato que genera aún más consternación. Según su madre, el chico alcanzó a empujar a su novia segundos antes de que el colectivo impactara contra ellos. “Le salvó la vida. La empujó hacia atrás cuando vio que venía el colectivo. Ella sufrió algunos raspones, pero nada comparado con lo que le pasó a él”, contó la mujer.

Thiago había cumplido 19 años apenas un día antes del accidente. “Hoy yo quiero a mi hijo vivo. Después Dios dirá. Primero está mi hijo”, expresó Antonella entre lágrimas y manifestó su deseo de que el conductor involucrado se ponga a disposición de la Justicia.