Una textil despidió 17 trabajadores y quiere pagar el 50 por ciento de las indemnizaciones

Una textil despidió a 17 trabajadores y quiere pagarles la mitad de la indemnización.

Producto de la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei, una histórica textil despidió a 17 trabajadores sin previo aviso y ahora quiere pagarles solamente el 50 por ciento de la indemnización correspondiente.

Se trata de la textil Fisipa de La Plata que produce materia prima para ropa; hilados, rollos de poliéster, nylon y goma utilizados para la fabricación de indumentaria deportiva, ropa interior y guantes de trabajo. Tras esto los ex empleados realizaron varios reclamos en la puerta de la planta para protestar contra esta medida.

Los despidos se produjeron la última semana de mayo mientras los operarios estaban realizando sus labores en la planta y sin explicaciones. Tras esto realizaron una protesta en las inmediaciones y fueron convocados para el jueves pasado a una audiencia que se realizó en el Ministerio de Trabajo para realizar un encuentro entre las partes y ver si se podía llegar a un acuerdo económico.

Allí la empresa les acercó una propuesta de abonar el 50 por ciento de las indemnizaciones para los 17 operarios, lo cual fue rechazado por los trabajadores y el gremio quienes pidieron por el pago total que corresponde por ley.

La empresa afirmó que sufre dificultades económicas

Los trabajadores aseguraron al medio platense 0221 que la empresa habría planteado dificultades económicas para justificar esta "oferta" y que dos de los 17 damnificados todavía no habían recibido el telegrama de despido.

Otro punto que marcaron es que la empresa textil habría destinado recientemente una importante inyección de dinero a acuerdos de retiro voluntario para personal jubilado o próximo a jubilarse. "El 1° de mayo se gastaron más de $60 millones en gente jubilada o por jubilarse. Les dieron eso como retiro voluntario, a nosotros que nos echaron nos ofrecen un 50 por ciento", subrayaron respecto de esta situación.

También detallaron que en la planta estaban contratados en relación de dependencia directa con la empresa y percibían salarios que rondaban entre $1 millón y $1,5 millones dependiendo de la actividad y los años en la empresa y que desde el comienzo del gobierno de Javier Milei la firma pasó de 100 trabajadores a solo 8.

Luego de la reunión con la empresa, los operarios volvieron a reclamar en el predio de 29 y 528, en Hernández, La Plata por el pago correspondiente al despido y por la deuda que mantiene la compañía con ellos por la última quincena trabajada.