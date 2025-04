Chau pelotitas de lana: el truco para dejar tus suéteres como nuevos para este invierno 2025.

Los suéteres de lana suelen formar pelotitas con el paso del tiempo. Si tenés algún suéter al que le pasó esto y querés usarlo para este invierno 2025, no te preocupes. Existe un truco que los expertos en moda y estilismo usan cuando se forman pelotitas en el suéter que te va a ayudar a dejarlos como nuevos, para que evites gastar dinero en comprarte otros y puedas reciclar los que ya tenés en tu placard.

Las bolitas que aparecen con el uso, especialmente en suéteres de lana, mohair o cashmere, se deben al roce natural de las fibras. Así lo explicó una experta en moda en TikTok (@sweettimeosito), que comparte tips del día a día en su cuenta. "La gente compra un suéter hoy y, en una semana, le sale bolitas. Piensan que es malo, pero no. Si lleva cashmere o lana y es bueno, sale bola", comentó la experta.

"Todo este pelito, todo lo que lleva mohair y lana, se congela. Entonces lo dejo todas esas horas para que se congele y ya no te sale bola tan pronto, porque el pelito se ha congelado, se cae y ya no sale la bola", enfatizó. Este técnica consiste en congelar los pelitos que sobresalen del tejido para que se desprendan y no se conviertan en bolitas.

El paso a paso para sacarle las pelotitas al suéter de lana

Fase 1: limpieza

Lo primero que tenés que hacer es lavar la prenda que se va a colocar en el freezer. La idea es que esté completamente seca antes de introducirla.

Fase 2: ponerla en una bolsa

Colocá la prenda en una bolsa y cerrala por completo. De esta forma, vas a evitar que se contamine el freezer y así la prenda no tomará ningún tipo de olor. Además, el contacto directo con el frío podría dañar las fibras.

Fase 3: dejarla en el freezer

Dejá la prenda cerca de 12 horas dentro del congelador para que los pelillos que sobresalen se congelen.

Fase 4: retirar la prenda

Por último, sacá la prenda del freezer y dejá que se descongele. Antes de utilizarla, sacudila y cepillá para eliminar los pelitos que se desprendieron. ¡Listo!

El suéter en tendencia para este invierno 2025

Un modelo de suéter va a estar en tendencia este otoño-invierno 2025 y no te puede faltar en el placard. Mes a mes, se ponen de moda diferentes prendas que marcan tendencia. En las últimas semanas, las calles de Europa se llenaron de mujeres usando un modelo de suéter en particular, combinado con jeans y zapatillas. Por esta razón, se espera que se imponga pronto en Argentina.

Los suéteres pueden tener diferentes cortes, escotes, colores y texturas. Particularmente, el modelo que va a estar en tendencia este otoño-invierno 2025 es el suéter de lana oversize con escote en V. Este suéter se viralizó luego de un video que subió la actriz Gwyneth Paltrow para Goop, en el que mostró las prendas que tenía en su placard.

Entre todas esas prendas, destacó un suéter de lana con escote en V y señaló: "Diría que las prendas de punto y los vaqueros son las que más uso en mi vida". Por su parte, la marca agregó que la prenda fue un éxito de ventas gracias a su corte "oversize y cómodo", por lo que lo relanzaron en nuevas combinaciones de colores. Estos suéteres se van a usar especialmente con jeans y zapatillas, para dar un look urbano, canchero y descontracturado.