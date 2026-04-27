A más de dos meses de la muerte por sobredosis de propofol del anestesiólogo Alejandro Zalazar, la investigación judicial sigue avanzando para reconstruir cómo se dieron los hechos. Una de las claves del último tiempo gira alrededor de la identidad de una chica rubia que aparece en los registros de las cámaras de seguridad del edificio del fallecido en el marco de la reconstrucción de sus últimos momentos con vida.

Las imágenes que forman parte del expediente, muestran a una mujer rubia acompañando a Chantal “Tati” Leclercq en el edificio de Juncal al 4600 durante la tarde posterior al hallazgo del cuerpo. En un primer momento, circularon versiones de que se trataba de Delfina “Fini” Lanusse, la anestesióloga imputada en una causa paralela por la sustracción de propofol del Hospital Italiano. Sin embargo, esa identificación fue desmentida por la propia Lanusse.

Quién es la chica rubia que aparece en los videos

Las cámaras de seguridad del edificio son dispositivos fijos, que no registran audio. Permitieron reconstruir con precisión los movimientos de ingreso y egreso, aunque presentan limitaciones a la hora de identificar personas. Gracias a ese material, se pudo establecer que Zalazar ingresó por última vez a su departamento el jueves a las 22.01 y que no hubo actividad posterior hasta el día siguiente.

Las grabaciones del viernes por la tarde muestran la llegada de distintas personas tras la falta de respuesta del anestesiólogo. En ese contexto, se observa a Leclercq junto a una mujer rubia, vestida con ropa clara, que entra sin objetos visibles y se retira posteriormente con un elemento oscuro de forma rectangular.

A pesar de la relevancia de estas imágenes, fuentes judiciales señalaron que no existe hasta el momento un reconocimiento fehaciente que permita confirmar la identidad de esa persona. La calidad del registro y el encuadre limitado impiden establecer conclusiones definitivas.

Las líneas de investigación vigentes

Uno de los elementos que puso en duda la identificación de la chica fue la prueba que presentó Lanusse. Según consta en otro expediente judicial, Fini se encontraba ese mismo viernes entre las 15 y las 17 en una sede del barrio de Caballito realizando un descargo ante una asociación profesional.

Al mismo tiempo la Justicia prevé realizar pericias sobre antenas de telefonía celular para determinar la ubicación de los dispositivos móviles en los horarios relevantes, pero ese análisis todavía no fue producido.

Lanusse no fue citada a declarar en la causa que investiga la muerte de Zalazar, que se tramita como averiguación de muerte. Su situación judicial, por ahora, se limita a un expediente paralelo vinculado a la presunta sustracción de anestésicos del Hospital Italiano.

Otra hipótesis que evalúan los investigadores es que la mujer del video sea otra profesional del entorno médico de Leclercq. Esta línea se apoya en similitudes físicas y vínculos laborales, aunque por el momento no implica ninguna imputación concreta.