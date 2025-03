Arañas en las aceitunas: pánico por lo que sucede con este alimento

El increíble descubrimiento de un hombre cuando fue a buscar aceitunas.

Un británico se llevó una sorpresa cuando se topó con un extraño especimen de araña toro en un cargamento de aceitunas que provenía de España. Los detalles del arácnido más grande de Europa y el testimonio del hombre que encontró a un intruso en su vivero.

El propietario del vivero de Gran Bretaña se llevó una gran sorpresa cuando encontró un especimen de araña toro entre sus aceitunas y en una entrevista a Daily Mail reveló cómo fue ese momento: “Mi hijo, que conducía la carretilla elevadora, la vio con el rabillo del ojo cuando pasaba, cruzando lentamente el patio”. Asimismo, el hombre indicó que lo que le sorprendió en primera instancia fue el tamaño del animal.

Pese al impacto inicial por el extraño descubrimiento, el hombre reveló que ya bautizó a la araña toro con el nombre de Bessie: “La verdad es que somos un vivero y vemos insectos y arañas todo el tiempo. Pero este era diferente. Fue su tamaño lo que me impresionó. Se está adaptando bien y ya ha comenzado a tejer su red. Tiene un apetito enorme, ya se ha devorado cinco grillos desde que la tengo". Y hasta bromeó en torno a la mordedura del arácnido: “Aunque apuesto a que un mordisco dolería mucho, no tengo intención de probarlo”.

Lo cierto es que las arañas toro no representan un peligro para los humanos, aunque son arácnidos venenosos. Con su veneno, las arañas toro se alimentan, paralizan y licuan a sus presas, pero no tienen una picadura mortal cuando se trata de humanos aunque su mordedura es muy dolorosa.

La araña gigante que entró a una casa y se volvió viral por la reacción de la familia

Una persona quedó totalmente impactada por la presencia de una araña que comenzó a bajar desde el techo de su habitación, pero lo que generó la viralización en X (Ex Twitter) fue el impresionante tamaño del arácnido. Uno que no es normal y que puede causar cierto pánico en algunos.

El dueño del video se encontraba sobre su cama y de repente notó una presencia bastante extraña que se estaba moviendo en la pared de su habitación. La sorpresa que se llevó fue tanta que decidió tomar su teléfono para poder filmar a la araña que había ingresado a su hogar. Es que el bicho disponía de un tamaño que es poco común de observar en una zona urbana y que es más acorde para regiones rurales o aquellos espacios que se encuentran alejados de la civilización.

La pequeña filmación difundida en las redes sociales muestra al arácnido bajando y tomando contacto con un alargue. El cual lo toca de manera tímida porque no tiene conocimiento de su funcionamiento.

Obviamente, los comentarios en el posteo no se hicieron esperar. "Le tiras una zapatilla y se la pone", expresó uno de manera bastante cómica. "Me mudo, no hay chance" y "Yo le entrego la casa" fueron otras de las reacciones. Mientras que otro usuario se mostró más preocupado: "Lo peor de que se te aparezca un bicho así en tu casa es la probabilidad de que haya más y vos todavía no sabes cuándo van a aparecer y dónde van a aparecer".