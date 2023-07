Nuevo paro de subte: cuándo es, cuánto dura y qué líneas paran

Confirmaron nuevo paro de subte en la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo de los metrodelegados es para reducir la jornada laboral y evitar la exposición prolongada al asbesto, un material cancerígeno que está en las formaciones.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunció que el próximo miércoles 26 de julio realizarán apertura de molinetes y paralización total de todas las líneas de subte y el premetro, en reclamo de la reducción de la jornada laboral con dos francos y por un "subte libre de asbesto". Las y los trabajadores explicaron que "en el transcurso de los últimos 5 años" hicieron "todo lo humanamente posible" para que el gobierno de la Ciudad y la empresa Emova solucionaran la crisis sanitaria provocada por la presencia del asbesto, un material cancerígeno que se encuentra en las formaciones.

Qué líneas de subte paran y a qué hora

Según se informó en un comunicado, las medidas de protesta consistirán en aperturas de molinete de 12 a 13 horas en las estaciones: San Pedrito de la A, Rosas de la B, Constitución de la C, Congreso de Tucumán de la D, Facultad de Derecho de la H y Virreyes de la E; y luego de 13 a 16 horas la interrupción total de todas las líneas de subte y premetro.

El comunicado lleva la firma del secretario general de la asociación, Roberto Pianelli y del secretario adjunto Néstor Segovia. "Hemos hecho todo lo humanamente posible para que solucionaran la crisis sanitaria provocada por la presencia de asbesto cancerígeno y para que dejen de poner en riesgo la vida de millones de usuarios y trabajadores del subte, sin obtener aún respuesta, al contrario han cerrado todos los canales de dialogo", afirmaron desde la agrupación.

Por esto, desde AGTSyP indicaron que se ven "obligados" a realizar medidas que afectan al servicio y alertaron que de no tener avances en relación a las exigencias de desasbestización y la reducción de la jornada laboral "profundizarán las medidas en los próximos días". "De más esta decir que los responsables de esta situación son la empresa concesionaria del servicio (Emova) y el Gobierno de la Ciudad que intentan desconocer la gravedad de la crisis provocada por un mineral nocivo prohibido desde 2003 y que no han retirado del ámbito del subterráneo de Bs. As", señalaron.

Desde la organización llamaron al público a "exigir junto a los trabajadores una solución inmediata" a "un verdadero ataque a la salud pública".