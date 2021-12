Otro gran año para el streaming: crecimiento en ascenso y streamers como celebridades en el 2021

Después de crecer durante el 2020, el streaming volvió a tener un gran año y superó con facilidad lo alcanzado anteriormente, así como también los streamers se convirtieron en celebridades.

Si el 2020 fue un año de crecimiento exponencial para el streaming, el 2021 fue el de confirmación para un formato que no entiende de techos a la hora de seguir sumando horas de visualización. Si bien el gaming sigue siendo el apartado que más horas vistas aporta a los impresionantes números que alcanzaron las principales plataformas como Twitch y Facebook Gaming, el crecimiento también incluyó a los creadores de contenido que no se limitan a ese tema en particular. Entre las cuestiones a mejorar se encuentra la poca cantidad de mujeres que hay entre los 100 streamers más vistos de Twitch.

El encierro y la pandemia durante el 2020 fueron el contexto para un crecimiento inusitado en las plataformas de streaming, que con gran parte de la población en casa, sirvieron como un acompañamiento más para los millones de usuarios que se sumaron al formato. "El stream se volvió como una forma de sentirse en compañía en los momentos de tanta soledad, con gente que por ahí estaba pasando por lo mismo que vos", analizó en diálogo con El Destape la creadora de contenido Sofía Carmona (sofisofisca en Twitch), en ese sentido.

"Lo que me enganchó del stream es estar todos los días juntándote con tu gente, con una comunidad y mantenerte al día, charlar de novedades, de lo que pasó, escuchar la nueva música que va saliendo", contó por su parte el streamer y youtuber Juan Posite (Juanposite en Twitch). Además, también reconoce que este crecimiento para el formato era "solo una cuestión de tiempo" y que la llegada de figuras reconocidas de otros ámbitos también colaboró en la expansión de los streams, como pueden ser los casos del Kun Agüero o Luquitas Rodríguez. En ese sentido también vale recordar el paso poco feliz de Marcelo Tinelli por el formato, en el que recibió muchos insultos.

Los impresionantes números del streaming durante el 2021

Pero para demostrar que no se trata solo de una moda pasajera, los números bestiales que registraron las plataformas durante el 2021 no hicieron más que confirmar que el streaming llegó para quedarse y ser la punta de lanza del cambio de hábitos de consumo tanto para la comunidad gamer como para el resto de los usuarios. El reporte más reciente del portal especializado StreamElements es claro al respecto: Twitch registró más de 24 mil millones de horas vistas durante el 2021, un 45% más que los números alcanzados en el año anterior.

La categoría "Charlando" (Just Chatting) fue la que más horas sumó con un total de 3,1 mil millones de horas vistas, seguida de cerca por las 2,1 mil millones que registró el juego GTA V y las 1,8 miles de millones que marcó League of Legends para cerrar el podio. Si bien el contenido sobre distintos juegos se queda con nueve de las 10 categorías que más horas vistas sumaron, los streams que no giran en torno al gaming también alcazaron excelentes números, como los 287 millones de "Slots" (las famosas tragamonedas) y los 267 millones del apartado "Música".

Los datos recogidos por StreamElements sobre lo más visto en Twitch durante el 2021

El año de los streamers

Además de que cada vez se suman nuevos espectadores y creadores de contenido, los streamers más reconocidos tuvieron un año inolvidable. Basta con recordar el Mundial de Globos que organizó Ibai Llanos, con más de 600 mil personas viéndolo, o que el mismo español adquiriera los derechos de transmisión de la Copa América que consagró a Messi y la Selección Argentina para emitirla de forma gratuita para toda España a través de su canal de Twitch. El ibérico inclusive consiguió ser invitado a la despedida del crack rosarino del Barcelona y su presentación en el PSG.

En el plano nacional, Martín "Coscu" Pérez Disalvo hizo una histórica transmisión en vivo desde la punta del Obelisco junto con Gerónimo "Momo" Benavídes. La cuarta edición de los Coscu Army Awards realizados en el hotel Hilton, con polémica incluida por los premiados, y transmitidos en el canal del propio streamer superaron con facilidad los 300 mil viewers. Cabe recordar también "La cadena de Markito", un stream que realizó Markito Navaja con el apoyo del Gobierno nacional para incentivar la campaña de vacunación y los protocolos sanitarios frente a la pandemia.

Según el reporte de StreamElements, el streamer más visto durante el 2021 fue el canadiense xQcOW con más de 261 millones de horas vistas. Entre los creadores de contenido en habla hispana, el que tuvo mejores números fue el español auronplay, que se ubicó quinto a nivel mundial con más de 100 millones de horas. En el top 100 de streamers de Twitch, solo hubo dos mujeres: Amouranth (puesto 33) y saddummy (puesto 85).

¿Hay espacio para que el streaming siga creciendo?

Se trata de una pregunta válida que muchos se pueden hacer. Si hay que remitirse a los números que el formato fue acumulando con el correr de los años, la respuesta es más que evidente. "El streaming no tiene techo. Los vemos en muchos streamers que están hace años y que cada vez crecen más", opinó Juan Posite, que streamea desde mediados del 2019, después de superar cierta timidez que tenía en un principio, pese a ya haberse instalado como youtuber con Kicks and Friends, su canal de zapatillas.

Por su parte, Sofi Carmona coincidió en el hecho de que todavía hay espacio para que el streaming siga creciendo. "El mundo de la crítica a la gente, el estar buscando el error a las personas y todo el concepto de si uno resiste o no resiste a un archivo, empiezan a quedar atrás. Y eso viene mucho del stream y de una comunidad que se permite cometer errores o que de alguna forma se permite no resistir su propio archivo", detalló la creadora de contenido.

Los récords que las distintas plataformas van superando año a año solo hacen pensar que los streams llegaron para quedarse y seguirán creciendo mientras más populares se hagan entre las distintas generaciones. La mayor interacción con los espectadores es algo que agradecen y destacan tanto los creadores de contenido como los viewers, y que se trata de uno de los principales atractivos de un formato que solo sabe crecer y que sin dudas seguirá haciéndolo.